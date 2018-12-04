Алессандра Амбросио – приглашенный редактор Numero Russia

Бразильская супермодель украсила обложку нового номера и стала одним из его редакторов.

После перезапуска журнал Numero Russia будет выходить в немного изменившемся формате: у нового номера появилось сразу семь приглашенных редакторов. Одна из них – бразильская супермодель и ангел Victoria’s Secret Алессандра Амбросио. Фото манекенщицы украсило обложку 53 выпуска издания, посвященного естественности в моде. Идея отображена и в теме номера, которую издатели сформулировали как The Future Is Natural.