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Артем Кузелев

Издательство ACMG закрывает два журнала

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  • 24 Августа 201811:54
Сюжеты: Numero, Sex and the City

После скандала в российской версии Forbes холдинг закрывает печатные версии журналов Numero и SNC.

После громкого скандала с кадровыми перестановками и изменением редакционной политики в российском Forbes издательство ACMG вновь оказалось в новостных лентах. Сообщается, что руководство холдинга неспособно обеспечить сотрудникам издания SNC подходящие условия работы, что стало причиной ухода из компании главного редактора Натальи Архангельской. Вместе с главредом из ACMG ушла большая часть старой команды.

Кроме того, издательский дом решил закрыть печатную версию российского Numero. Прежняя команда во главе с главным редактором Игорем Андреевым покидает издание. Как сложится дальнейшая судьба журнала, пока что не ясно.

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