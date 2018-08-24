Издательство ACMG закрывает два журнала

После скандала в российской версии Forbes холдинг закрывает печатные версии журналов Numero и SNC.

После громкого скандала с кадровыми перестановками и изменением редакционной политики в российском Forbes издательство ACMG вновь оказалось в новостных лентах. Сообщается, что руководство холдинга неспособно обеспечить сотрудникам издания SNC подходящие условия работы, что стало причиной ухода из компании главного редактора Натальи Архангельской. Вместе с главредом из ACMG ушла большая часть старой команды.

Кроме того, издательский дом решил закрыть печатную версию российского Numero. Прежняя команда во главе с главным редактором Игорем Андреевым покидает издание. Как сложится дальнейшая судьба журнала, пока что не ясно.