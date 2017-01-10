Андреа Пежич в каверстори журнала Candy

Первый в этом году номер издания приятно удивил необычной командой, работавшей над его выпуском.

1 / 4 Андреа Пежич для Candy







В качестве приглашенного редактора над созданием специального выпуска Candy работала модель-трансгендер Хари Неф. Можно ли бы было ожидать, что номер получится ординарным! Сделать заглавную фотосессию был приглашен знаменитый фотограф-скандалист Терри Ричардсон, который с рождением в прошлом году близнецов, кажется, все же остепенился. Звездой же обложки стала Андреа Пежич, которую мы уже давно не видели на глянцевых страницах.