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Артем Кузелев

Андреа Пежич в каверстори журнала Candy

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  • 10 Января 201713:10
Сюжеты: Андрей Пежич

Первый в этом году номер издания приятно удивил необычной командой, работавшей над его выпуском.

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  • Андреа Пежич для Candy

В качестве приглашенного редактора над созданием специального выпуска Candy работала модель-трансгендер Хари Неф. Можно ли бы было ожидать, что номер получится ординарным! Сделать заглавную фотосессию был приглашен знаменитый фотограф-скандалист Терри Ричардсон, который с рождением в прошлом году близнецов, кажется, все же остепенился. Звездой же обложки стала Андреа Пежич, которую мы уже давно не видели на глянцевых страницах.

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