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Crocs

Босоножки и балетки: да, это Сrocs!

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  • 29 Июня 202014:46
Сюжеты: Crocs

В этом году летний ассортимент Crocs – это не только разнообразие классических сабо, но и новая коллекция cандалий и балеток Tulum, с которыми настроение всегда будет летним!

Легкие, открытые модели из гибкого материала Matlite созданы для того, чтобы носить их весь день: в городе, на природе или на море. Стильные силуэты сандалий и балеток с ассиметричными ремешками, а также яркие и базовые цвета коллекции Tulum дают простор для фантазии: их можно сочетать с любыми – женственными и casual образами. Почувствовать тепло и радость летнего сезона проще, когда вы можете быть собой, наслаждаясь комфортом и красотой.

Модели Tulum уже доступны на сайте Crocs по цене от 3199 до 3699 рублей.

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