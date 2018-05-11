Crocs представляет коллекцию Drew Barrymore ♥ Crocs Chevron

Crocs, мировой лидер в производстве инновационной повседневной обуви для мужчин, женщин и детей, анонсировал всемирный дебют коллекции Drew Barrymore ♥ Crocs Chevron. Уникальные модели сабо, вьетнамок, сандалий и шлёпанцев сочетают эксклюзивные принты и украшения с индивидуальным дизайном, разработанные лично Дрю Бэрримор. При разработке темы коллекции она взяла на вооружение актуальную перед Днем Матери тему любви и единства.

«Я действительно люблю коллекцию Chevron, — сказала Бэрримор, признанная актриса, обладательница премии "Золотой глобус", продюсер, режиссёр и писательница. — Я думаю, модели получились очень забавными и комфортными, и именно поэтому они отлично подходят для мам и детей».

Новая линейка олицетворяет истинную чувственность, которая характерна для женщин и детей всех возрастов. Именно дочери Бэрримор, Олив и Фрэнки, вдохновили ее на создание коллекции, которая представлена в популярных силуэтах Crocs, включая классические сабо и модели Crocband и Isabella. Главными цветами коллекции являются белый, чёрный, жёлто-коричневый и томатный цвета с принтами геометрических фигур.

«В первую очередь, Дрю считает себя матерью, поэтому мы были очень рады создать вместе коллекцию, которая помогла ей раскрыть эту её сторону, — сказала Мишель Пул, старший вице-президент Crocs по глобальному товару и маркетингу. — Модные принты, узоры и украшения прекрасно сочетаются со знаменитым оптимизмом Дрю и современным богемным стилем, а благодаря смеси силуэтов эта коллекция становится отличным вариантом и для мамы, и для ребенка».

Коллекция Drew Barrymore ♥ Crocs Chevron будет доступна с 1 мая в ТЦ «Цветной» и с 4 мая на сайте crocs.ru. Классические сабо будут стоить 4 140 руб., сандалии Isabella обойдутся в 4 520 руб., сабо для девочек будут доступны по цене 2 630 руб., а Isabella за 3 010 руб.