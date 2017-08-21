Энни Лейбовиц для Vogue US. Сентябрь, 2017

Американская редакция Vogue пригласила супермоделей разных возрастов для участия в фотопроекте главного в году номера.

1 / 8 Vogue US. Сентябрь, 2017















Команда Анны Винтур умеет удивлять по-настоящему. Сентябрьский номер американского Vogue в этом году традиционно выходит с несколькими фотосессиями-боевиками, однако этот проект заслуживает отдельного внимания. Редакция журнала пригласила супермоделей, олицетворяющих разные эпохи, чтобы рассказать читателям о том, что истинная красота не подвластна времени.

Героинями съемки стали Элейн Ирвин, Клаудиа Шиффер, Татьяная Патитц, Синди Кроуфорд, Критси Тарлингтон, Эмбер Валлетта, Кэролин Мерфи, Линда Евангелиста, Джоан Смоллс, Кендалл Дженнер, Джиджи Хадид, Имаан Хаммам, Лю Вэнь, Фей Фей Сан и Наталья Водянова. В своей фирменной манере запечатлела это созвездие моделей сама Энни Лейбовиц.