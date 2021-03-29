Иссэй Мияке запускает новый бренд мужской одежды

Марка Issey Miyake объявила о запуске нового бренда мужской одежды и ребрендинге магазина в токийском районе Аояма. Новая линия IM Men дебютировала в обновленном торговом пространстве и к концу месяца будет представлена в других розничных магазинах.

IM Men является близким родственником марки 132 5. Issey Miyake, линии, известной своими геометрическими конструкциями и переработанными материалами, которая была запущена в 2010 году. Сам Иссэй Мияке говорит, что новый бренд сосредоточится на создании одежды, основанной на особенностях тела. Логотип IM Men взят из архива компании, который был разработан Икко Танакой в ​​1979 году и в настоящее время используется на товарах, не связанных с одеждой.

Созданием коллекций для нового бренда мужской одежды займется команда Miyake Design Studio и, как ожидается, будет использовать в работе полиэстер и хлопок растительного и вторичного происхождения. Продукция IM Men должна быть легкой и устойчивой к образованию складок.