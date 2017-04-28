Итоги XXIV конкурса профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой

27 апреля в Доме Моды Вячеслава Зайцева состоялся XXIV Конкурсе профессиональных модельеров им. Надежды Ламановой. Тема конкурса – «Революция». На подиум вышли 24 коллекции.

Конкурс проходил при поддержке Mercedes-Benz Fashion Week Russia и агентства «Артефакт», предоставившего Гран-При Конкурса, и Национальной Академии Индустрии Моды, номинирующей обладателя Гран-При на национальную премию в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Дебют».

Конкурсная борьба была крайне напряженной, коллекции набирали идентичное количество баллов. Поэтому было принято решение разделить каждое призовое место между несколькими участниками.

Победителями Конкурса стали:

Специальная номинация «За раскрытие темы» - Бурцева Ирина, «Последнее лето Империи»

Специальная номинация «За профессиональное мастерство» - Реброва Наталья, «Очень-очень…»

3 место - Крючкова Ирина, «CINDERELLA XXI»

3 место - Сохацкая Елена, «Зайдите через столетие...»

2 место - Колсер Татьяна, «Dressage»

2 место - Шабашова Ника, «O.M.M.P.»

1 место - Михайлов Алексей, «Городской пижон»

1место - Шимкявичюте Кристина, «God Save the Queen»

Гран - При - Манаков Михаил, «Революция XX»

Гран-при Конкурса им.Надежды Ламановой - грант на участие в MBFWR осенью 2017 г. вручила Анастасия Гренкова.

Конкурсные работы

1. Шабашова Ника

1 / 24 1. Шабашова Ника

















































2. Жилина Маргарита

1 / 21 2. Жилина Маргарита











































3. Пермякова Ксения

1 / 16 3. Пермякова Ксения

































4. Реброва Наталья

1 / 15 4. Реброва Наталья































5. Поспехова Ольга

1 / 15 5. Поспехова Ольга































6. Сохацкая Елена

1 / 18 6. Сохацкая Елена





































7. Белова Екатерина

1 / 14 7. Белова Екатерина





























8. Акулина Ольга

1 / 16 8. Акулина Ольга

































9. Шимкявичюте Кристина

1 / 17 9. Шимкявичюте Кристина



































10. Новикова Екатерина

1 / 13 10. Новикова Екатерина



























11. Нянькина Александра

1 / 14 11. Нянькина Александра





























12. Колсер Татьяна

1 / 26 12. Колсер Татьяна





















































13. Бурцева Ирина

1 / 14 13. Бурцева Ирина





























14. Дуенина Елена

1 / 26 14. Дуенина Елена





















































15. Дерюгина Татьяна

1 / 15 15. Дерюгина Татьяна































16. Прутских Галина

1 / 11 16. Прутских Галина























17. Ерёмкин и Власова

1 / 14 17. Ерёмкин и Власова





























18. Тролль Анастасия

1 / 8 18. Тролль Анастасия

















19. Манаков Михаил

1 / 22 19. Манаков Михаил













































20. Крючкова Ирина

1 / 25 20. Крючкова Ирина



















































21. Михайлов Алексей

1 / 18 21. Михайлов Алексей





































22. Горгаева Юлия

1 / 17 22. Горгаева Юлия



































23. Колосова Дарья

1 / 15 23. Колосова Дарья































24. Бирюкова Галина