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Конкурс Надежды Ламановой (24)
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Итоги XXIV конкурса профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой

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  • 28 Апреля 201723:23
Сюжеты: Конкурс Надежды Ламановой

27 апреля в Доме Моды Вячеслава Зайцева состоялся XXIV Конкурсе профессиональных модельеров им. Надежды Ламановой. Тема конкурса – «Революция». На подиум вышли 24 коллекции.

Конкурс проходил при поддержке Mercedes-Benz Fashion Week Russia и агентства «Артефакт», предоставившего Гран-При Конкурса, и Национальной Академии Индустрии Моды, номинирующей обладателя Гран-При на национальную премию в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Дебют».

Конкурсная борьба была крайне напряженной, коллекции набирали идентичное количество баллов. Поэтому было принято решение разделить каждое призовое место между несколькими участниками.

Победителями Конкурса стали:

Специальная номинация «За раскрытие темы» - Бурцева Ирина, «Последнее лето Империи»

Специальная номинация «За профессиональное мастерство» - Реброва Наталья, «Очень-очень…»

3 место - Крючкова Ирина, «CINDERELLA XXI»

3 место - Сохацкая Елена, «Зайдите через столетие...»

2 место - Колсер Татьяна, «Dressage»

2 место - Шабашова Ника, «O.M.M.P.»

1 место - Михайлов Алексей, «Городской пижон»

1место - Шимкявичюте Кристина, «God Save the Queen»

Гран - При - Манаков Михаил, «Революция XX»

Гран-при Конкурса им.Надежды Ламановой - грант на участие в MBFWR осенью 2017 г. вручила Анастасия Гренкова.

Конкурсные работы

1. Шабашова Ника

1 / 24
  • 1. Шабашова Ника


2. Жилина Маргарита

1 / 21
  • 2. Жилина Маргарита


3. Пермякова Ксения

1 / 16
  • 3. Пермякова Ксения


4. Реброва Наталья

1 / 15
  • 4. Реброва Наталья


5. Поспехова Ольга

1 / 15
  • 5. Поспехова Ольга


6. Сохацкая Елена

1 / 18
  • 6. Сохацкая Елена


7. Белова Екатерина

1 / 14
  • 7. Белова Екатерина


8. Акулина Ольга

1 / 16
  • 8. Акулина Ольга


9. Шимкявичюте Кристина

1 / 17
  • 9. Шимкявичюте Кристина


10. Новикова Екатерина

1 / 13
  • 10. Новикова Екатерина


11. Нянькина Александра

1 / 14
  • 11. Нянькина Александра


12. Колсер Татьяна

1 / 26
  • 12. Колсер Татьяна


13. Бурцева Ирина

1 / 14
  • 13. Бурцева Ирина


14. Дуенина Елена

1 / 26
  • 14. Дуенина Елена


15. Дерюгина Татьяна

1 / 15
  • 15. Дерюгина Татьяна


16. Прутских Галина

1 / 11
  • 16. Прутских Галина


17. Ерёмкин и Власова

1 / 14
  • 17. Ерёмкин и Власова


18. Тролль Анастасия

1 / 8
  • 18. Тролль Анастасия


19. Манаков Михаил

1 / 22
  • 19. Манаков Михаил


20. Крючкова Ирина

1 / 25
  • 20. Крючкова Ирина


21. Михайлов Алексей

1 / 18
  • 21. Михайлов Алексей


22. Горгаева Юлия

1 / 17
  • 22. Горгаева Юлия


23. Колосова Дарья

1 / 15
  • 23. Колосова Дарья


24. Бирюкова Галина

1 / 19
  • 24. Бирюкова Галина

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