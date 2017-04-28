Итоги XXIV конкурса профессиональных модельеров имени Надежды Ламановой

27 апреля в Доме Моды Вячеслава Зайцева состоялся XXIV Конкурсе профессиональных модельеров им. Надежды Ламановой. Тема конкурса – «Революция». На подиум вышли 24 коллекции.
Конкурс проходил при поддержке Mercedes-Benz Fashion Week Russia и агентства «Артефакт», предоставившего Гран-При Конкурса, и Национальной Академии Индустрии Моды, номинирующей обладателя Гран-При на национальную премию в области индустрии моды «Золотое веретено» в номинации «Дебют».
Конкурсная борьба была крайне напряженной, коллекции набирали идентичное количество баллов. Поэтому было принято решение разделить каждое призовое место между несколькими участниками.
Победителями Конкурса стали:
Специальная номинация «За раскрытие темы» - Бурцева Ирина, «Последнее лето Империи»
Специальная номинация «За профессиональное мастерство» - Реброва Наталья, «Очень-очень…»
3 место - Крючкова Ирина, «CINDERELLA XXI»
3 место - Сохацкая Елена, «Зайдите через столетие...»
2 место - Колсер Татьяна, «Dressage»
2 место - Шабашова Ника, «O.M.M.P.»
1 место - Михайлов Алексей, «Городской пижон»
1место - Шимкявичюте Кристина, «God Save the Queen»
Гран - При - Манаков Михаил, «Революция XX»
Гран-при Конкурса им.Надежды Ламановой - грант на участие в MBFWR осенью 2017 г. вручила Анастасия Гренкова.
Конкурсные работы
1. Шабашова Ника
2. Жилина Маргарита
3. Пермякова Ксения
4. Реброва Наталья
5. Поспехова Ольга
6. Сохацкая Елена
7. Белова Екатерина
8. Акулина Ольга
9. Шимкявичюте Кристина
10. Новикова Екатерина
11. Нянькина Александра
12. Колсер Татьяна
13. Бурцева Ирина
14. Дуенина Елена
15. Дерюгина Татьяна
16. Прутских Галина
17. Ерёмкин и Власова
18. Тролль Анастасия
19. Манаков Михаил
20. Крючкова Ирина
21. Михайлов Алексей
22. Горгаева Юлия
23. Колосова Дарья
24. Бирюкова Галина
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