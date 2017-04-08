XXIV Конкурс профессиональных модельеров им. Н. Ламановой пройдет 27 апреля

27 апреля 2017 г. в Московском Доме Моды Вячеслава Зайцева при поддержке Mercedes-Benz Fashion Week Russia и Национальной Академии Индустрии Моды пройдёт XXIV Конкурс профессиональных модельеров им. Н. Ламановой.

Тема конкурcа: «Революция»

100 лет назад в России свершилась политическая революция, самая значимая в мировой истории Нового времени. Этот вихрь смешал всё: судьбы, семьи, устои, понятия, ценности….

Тема конкурса, как всегда, многуровневая, ведь революции - это не только кровавые политические мясорубки. Революции бывают в науке, во всех видах искусства, в том числе и в моде: это слом и смена форматов, это новый взгляд на привычное, это вытеснение стереотипов, борьба за лидерство, новые технологии, материалы, цветосочетания, концепции пространства самовыражения и месседжи современникам.

Надежда Ламанова, чье имя носит наш Конкурс, как бы сейчас сказали, самый точный скриншот революционной эпохи. Гениальный и востребованный Художник Высокой Моды при Царском Дворе получил удар молнии - революции 1917. Но Она не уехала, не убежала - Она приняла Революцию, как Блок, как Маяковский, как Есенин.

Надежда Петровна полной грудью вдохнула свежие ветры и стала работать на новую страну, уйдя из Haute Couture в конструктивизм, в поиск новых форм и решений, соответствующих времени. Конструктивизм дал взлёт звёздам-шестидесятникам – Пьеру Кардену и Андре Куррежу. Как метод работы на единой конструктивной основе, его преподаёт своим многочисленным ученикам Вячеслав Зайцев.

Если брать моду, как искусство, как искреннее творчество, то она и будет перманентной «революцией» дизайнерского мышления.

Ждём новых идей, откровений, открытий – успеха, коллеги!

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ и другие МАТЕРИАЛЫ