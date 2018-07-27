Издательство Conde Nast не будет сотрудничать с Гвинет Пэлтроу

Холдинг прекратил выпуск журнала актрисы и бизнесвумен Goop после выхода двух номеров.

Издательский холдинг Conde Nast не будет выпускать журнал Гвинет Пэлтроу Goop. Изначально планировалось выпускать издание два раза в год, но после выхода второго номера разразился скандал. Редакцию обвинили в отсутсвии факт чекинга и публикацию непроверенных сведений. Об этом Пэлтроу рассказала в интервью журналисту The New York Times, подчеркнув, что фактчекинг – это устаревший подход.

Однако, источники близкие к ситуации говорят, что главной причиной закрытия Goop стало стремление бизнесвумен рекламировать в издании продукцию, которая представлена на ее одноименном сайте. Например, нефритовые и аметистовые яйца «для увеличения женской сексуальной энергии», наклейки «для поддержания баланса энергетических колебаний тела» и камешки «для оздоровления чакр». По мнению руководства Conde Nast, это идет вразрез с политикой компании. Кроме того, в журнале публиковались сомнительные советы, которые могли навредить здоровью читателей.

По словам Пэлтроу, она продолжит издавать свой журнал и все-таки наймет к сентябрю специалиста по фактчекингу.