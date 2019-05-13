Коктейли и десерты в летних коллекциях Braccialini, Dune и Guiseppe Zanotti

Именитые бренды приготовили для нас новые вкусные маст-хэв - в летнем меню обнаружены дизайнерские аксессуары, украшенные аппликациями экзотических коктейлей, рожками разноцветного мороженного, сочных фруктов и ягод.

Итальянские мастера Braccialini предлагают окунуться в летние путешествия в компании бакета-бокала или сумочек с именами курортов Miami, Honolulu или Portofino - каждая из них гарантирует щедрую порцию изысканного коктейля и кондитерского сюрприза!

Британский бренд Dune удивляет стильными босоножками с фантазийными каблуками в виде рожка мороженного всех цветов радуги из россыпей кристаллов.

А синьор Guiseppe Zanotti создал буквально ювелирные каблучки-клубнички и пряжки-бананы, которые делают даже лаконичные сандалии необыкновенно соблазнительными!

Автор: Диана Мицкевич