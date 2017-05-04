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Артем Кузелев

Лара Стоун в фотосессии Vogue Mexico. Май, 2017

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  • 04 Мая 201710:10
Сюжеты: Lara Stone, Vogue

Немецкая топ-модель выступила в роли главной героини одной из ключевых съемок нового номера мексиканского Vogue.

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  • Vogue Mexico. Май, 2017

Редакция самой масштабной версии Vogue в Латинской Америке пригласила Лару Стоун стать одной из главных героинь майского выпуска. Немецкая топ-модель предстала перед объективом Джампаоло Сгура в роскошных интерьерах и не менее роскошных нарядах. Образы, которые примерила Лара во время съемки, полны элегантности и шика и отлично впишутся в повседневность современной женщины.

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