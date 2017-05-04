Лара Стоун в фотосессии Vogue Mexico. Май, 2017

Немецкая топ-модель выступила в роли главной героини одной из ключевых съемок нового номера мексиканского Vogue.
Редакция самой масштабной версии Vogue в Латинской Америке пригласила Лару Стоун стать одной из главных героинь майского выпуска. Немецкая топ-модель предстала перед объективом Джампаоло Сгура в роскошных интерьерах и не менее роскошных нарядах. Образы, которые примерила Лара во время съемки, полны элегантности и шика и отлично впишутся в повседневность современной женщины.
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