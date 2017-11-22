Лучшие коллекции Estet Fashion Week: осень-2017

С 13 по 19 ноября на подиуме Estet Fashion Week представляли свои коллекции дизайнеры из различных регионов России и других стран, формируя единые образы вместе аксессуарами ювелирных и часовых брендов. Открыл неделю моды показ весенне-летней коллекции Вячеслава Зайцева - "Грани".

Также, хотелось бы отметить показы следующих диайнеров в рамках Ювелирной недели моды.

Ассоциация модельеров России (АМР)

Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Вера Черепова, Светлана Диво, Татьяна Савосина, Наталья Ледерер, Лариса Шарин, Зульфия Абсалямова.

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Bolero и шляпки Аnna Mikhaylova

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Надежда Шибина

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Гала-показ журнала Queen City: Екатерина Хандрикова, Moda No Time, Мария Пугачева, Лана Морозова, Moriel Corsetry, Наталья Касьянова, Anna Morozova, Екатерина Никитина.

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Art Fashion “Kanounov”

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Fashion Style

Ассоциация дизайнеров FASHION STYLE представила бренд FUNNY SUNNY и дизайнеров Лидию Маёренко и Любовь Румянцеву.

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Cartas

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Ольга Буланова

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Августина Филиппова и украшения «Киэрге»

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Оксана Негода

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Фото - Dima Babushkin