Лучшие коллекции Estet Fashion Week: осень-2017

С 13 по 19 ноября на подиуме Estet Fashion Week представляли свои коллекции дизайнеры из различных регионов России и других стран, формируя единые образы вместе аксессуарами ювелирных и часовых брендов. Открыл неделю моды показ весенне-летней коллекции Вячеслава Зайцева - "Грани".
Также, хотелось бы отметить показы следующих диайнеров в рамках Ювелирной недели моды.
Ассоциация модельеров России (АМР)
Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Вера Черепова, Светлана Диво, Татьяна Савосина, Наталья Ледерер, Лариса Шарин, Зульфия Абсалямова.
Bolero и шляпки Аnna Mikhaylova
Надежда Шибина
Гала-показ журнала Queen City: Екатерина Хандрикова, Moda No Time, Мария Пугачева, Лана Морозова, Moriel Corsetry, Наталья Касьянова, Anna Morozova, Екатерина Никитина.
Art Fashion “Kanounov”
Fashion Style
Ассоциация дизайнеров FASHION STYLE представила бренд FUNNY SUNNY и дизайнеров Лидию Маёренко и Любовь Румянцеву.
Cartas
Ольга Буланова
Августина Филиппова и украшения «Киэрге»
Оксана Негода
Фото - Dima Babushkin
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