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Лучшие коллекции Estet Fashion Week: осень-2017

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  • 22 Ноября 201712:13
Сюжеты: Эстет

С 13 по 19 ноября на подиуме Estet Fashion Week представляли свои коллекции дизайнеры из различных регионов России и других стран, формируя единые образы вместе аксессуарами ювелирных и часовых брендов. Открыл неделю моды показ весенне-летней коллекции Вячеслава Зайцева - "Грани".

Также, хотелось бы отметить показы следующих диайнеров в рамках Ювелирной недели моды.

Ассоциация модельеров России (АМР)

Валентина Мельникова, Ирина Белопухова, Вера Черепова, Светлана Диво, Татьяна Савосина, Наталья Ледерер, Лариса Шарин, Зульфия Абсалямова.

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  • АМР

Bolero и шляпки Аnna Mikhaylova

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  • Bolero и шляпки Аnna Mikhaylova

Надежда Шибина

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  • Надежда Шибина

Гала-показ журнала Queen City: Екатерина Хандрикова, Moda No Time, Мария Пугачева, Лана Морозова, Moriel Corsetry, Наталья Касьянова, Anna Morozova, Екатерина Никитина.

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  • Queen City

Art Fashion “Kanounov”

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  • Kanounov

Fashion Style

Ассоциация дизайнеров FASHION STYLE представила бренд FUNNY SUNNY и дизайнеров Лидию Маёренко и Любовь Румянцеву.

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  • Fashion Style

Cartas

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  • Cartas

Ольга Буланова

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  • Ольга Буланова

Августина Филиппова и украшения «Киэрге»

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  • Киэрге

Оксана Негода

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  • Оксана Негода

 

Фото - Dima Babushkin

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