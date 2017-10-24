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Артем Кузелев

Марка BCBG Max Azria ликвидирована в Европе

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  • 24 Октября 201709:34
Сюжеты: Max Azria

До конца месяца американская люксовая марка должна прекратить свою деятельность на территории Европы.

На днях Торгово-промышленный суд французского города Роман-сюр-Изер вынес постановление, согласно которому американская группа BCBG Max Azria должна прекратить деятельность французского подразделения. Решение суда уже вступило в силу, поэтому до 31 октября 2017 года компания должна полностью остановить свои операции в Европе, закрыв 11 магазинов и сократив 138 сотрудников. Меры были предприняты в связи с процедурой банкротства, о начале которой сообщалось ранее. На данный момент долг компании составляет от 500 млн до 1 млрд долларов.

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