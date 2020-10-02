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Артем Кузелев

Марка Fred Perry cняла с продажи черно-желтые поло

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  • 02 Октября 202015:59
Сюжеты: Fred Perry

Решение принято в связи с тем, что модель была популярна у членов ультраправой организации Proud Boys.

Культовая британская марка сняла с продажи на территории США и Канады черно-желтые поло, которые пользовались популярностью у членов ультраправой организации Proud Boys. В официальном заявлении Fred Perry говорится, что компании «невероятно неприятно» видеть, как ее рубашка-поло и логотип стали ассоциироваться с неофашистской группировкой: «Чтобы быть абсолютно ясными, если вы видите какие‑либо материалы или продукты Proud Boys с изображением нашего лаврового венка или любой символики черного и/или желтого цвета, они не имеют абсолютно никакого отношения к нам, и мы работаем вместе с нашими юристами над преследованием любого незаконного использования нашего бренда».

 
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