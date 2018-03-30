Модный музей: Coca-Cola ждет в гости на Истре

Увидеть множество дизайнерских разрисованных бутылочек кока-колы, познакомиться с любопытной историей бренда и узнать инсайдерские подробности производства самой популярной газировки на планете теперь стало совсем легко и просто - вчера, в честь 10-летнего юбилея, на заводе Coca-Cola HBC Россия в Истринском районе Московской области впервые открыл свои двери музей «Мир Coca-Cola». В событии приняли участие представители администрации городского округа Истра, а также руководство Coca-Cola НВС Россия в лице директора по снабжению Захариаса Захариадиса.

Coca-Cola HBC Россия организует бесплатные групповые экскурсии на все заводы, расположенные от Санкт-Петербурга до Владивостока. В частности, завод в Истре в 2017 году посетили 350 человек. Если ранее экскурсанты на предприятии в Истре посещали только производство, то сейчас они смогут также ознакомиться с экспонатами музея «Мир Coca-Cola». Площадка в Истре стала девятым музеем Coca-Cola в России. Здесь отражена история бренда, а также представлена коллекция фирменных бутылок и спортивной атрибутики, связанной с крупнейшими событиями из мира спорта, прошедшими при поддержке системы Coca-Cola. В честь открытия в музее будет установлена «капсула времени», где будут храниться пожелания сотрудников завода в Истре будущим коллегам.

Уже в середине апреля 2018 года все желающие смогут записаться на бесплатные экскурсии по заводу Coca-Cola HBC Россия в Истре и посетить новый музей Coca-Cola и производственные цеха. Сделать это можно будет на сайте Coca-Cola HBC Россия.

Директор по снабжению Coca-Cola HBC Россия Захариас Захариадис подчеркнул: «Сегодня мы не только открыли новый музей Coca-Cola в России, но и отметили 10-летие завода в Истринском районе Московской области. Мне приятно отметить, что свыше 60% сотрудников этого предприятия работают здесь с момента основания. И это не случайно, ведь Coca-Cola HBC Россия признана компанией №1 на FMCG-рынке РФ по итогам рейтинга лучших работодателей 2017 года по версии HeadHunter. Помимо обеспечения жителей Истринского района рабочими местами, мы вносим свой вклад и в другие аспекты социально-экономического развития Московской области. Инвестиции Coca-Cola HBC Россия в завод в Истринском районе за время его существования составили 8,8 млрд рублей. Только за 2012-2016 годы в экономику Москвы, Московской области и городов «Золотого кольца» система Coca-Cola в России вложила $ 445,5 млн».

Coca-Cola HBC в России является одним из крупнейших инвесторов среди производителей товаров народного потребления. Компании принадлежат 10 современных заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. Coca-Cola HBC Россия обеспечивает рабочими местами около 9 тысяч человек. 90% сырья и материалов, без учета концентрата, для производства напитков компания закупает у локальных поставщиков. Coca-Cola HBC Россия ведет бизнес в соответствии с принципами устойчивого развития и социальной ответственности.

Компания производит и предлагает в России широкий ассортимент высококачественных прохладительных напитков под всемирно известными товарными знаками: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, питьевая вода BonAqua, спортивный напиток Powerade, энергетические напитки Burn и Black Monster, тоник Schweppes, холодный чай FUZETEA, соковую продукцию под брендами «Добрый», Rich, «Моя Семья» и Pulpy.

На заводе Coca-Cola HBC Россия в Истре действуют пять производственных линий общей мощностью 147 000 бутылок в час. Асептическая линия №1 производит сокосодержащие напитки «Добрый Pulpy» в бутылках объемом 0,45 л и 0,9 л и компоты «Моя семья» формата 0,9л. На асептической линии №2 разливается холодный чай FUZETEA форматов 1 л и 1,5 л. Асептическая линия №3 производит холодный чай FUZETEA, освежающую воду с соком фруктов BonAqua Viva, спортивный напиток Powerade объемом 0,5 л. Асептическая линия №4 производит сокосодержащий напиток «Добрый Pulpy» форматов 0,45 л и 0,9 л. На ПЭТ-линии №5 производится негазированная питьевая вода BonAqua формата 5 л.

Истринский район считается одним из самых экологически чистых в Подмосковье. Здесь кристальная вода, что является ключевым фактором при производстве напитков. На территории завода расположены три собственные артезианские скважины, из которых добывается чистая вода для производства напитков, два цеха водоподготовки с мультибарьерной системой очистки, купажное отделение и лаборатория по контролю качества. Coca-Cola HBC Россия — социально ответственная компания, которая работает в соответствии с самыми строгими экологическими стандартами.

По данным пресс-службы проекта.