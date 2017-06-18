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Артем Кузелев

Неделя мужской моды в Лондоне: KTZ. Весна, 2018

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  • 18 Июня 201715:06
Сюжеты: KTZ, Весна-лето 2018, Неделя моды в Лондоне

Новая коллекция Марьяна Пежоски вдохновлена романом «Повелитель мух».

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  • KTZ. Весна, 2018

Создавая коллекцию сезона весна-лето 2018, Марьян Пежоски не только читал легендарный роман, но и смотрел его экранизации разных лет. Вдохновившись анархией, антиутопией и вечной молодостью, дизайнер сделал вывод: вещи враждебны. Отсюда и родились новые образы, которые разительно отличаются от всего того, что можно было видеть на показах KTZ в прошлые сезоны.

Пежоски делает ставку на утилитарность одежды, превращая повседневные вещи в элементы униформы. Дизайнер считает, что внешний мир несет угрозу, поэтому от него следует защищаться маскировкой и доспехами. Своими главными героями Марьян делает современных городских кочевников и панков, которые предпочитают интроверсию и аутизм в одежде. Отдельного внимания заслуживает использование ключей-колец от банок из-под пива и содовой, а также цветовой гаммы, позволяющей стать незаметным в современном мегаполисе. Наверное, лучшая коллекция завершившейся в Лондоне мужской Недели.

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