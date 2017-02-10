Неделя мужской моды в Нью-Йорке: John Varvatos. Осень, 2017

Еще одним ярким событием завершившейся на днях Недели мужской моды в Нью-Йорке стал показ Джона Варватоса.

1 / 39 John Varvatos. Осень, 2017













































































На этот раз дизайнер представил коллекцию, адресованную молодому человеку. Отказавшись от привычного для него олдскульного рок-н-ролла, Джон Варватос пытается показать, что хочет быть услышан и поколением милленниалов. Он заметно утончает свои образы, делает их более элегантными и в чем-то классическими.

В целом, дизайнеру удается создать коллекцию в духе скромной роскоши, однако он не забывает о своем фирменном бунтарском духе. Одно- и двубортные модели у него соседствуют с водолазками, а бархатные смокинги с вортниками-шалями. Смотрится очень респектабельно и благородно, хотя здесь и чувствуется все та же рок-эстетика.