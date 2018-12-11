Портал «Баба-Деда» провел три показа 50+ в честь юбилея проекта «Подиум зрелой красоты» в Москве

В минувшее воскресенье портал для старшего поколения «Баба-Деда» провел три показа 50+ в честь юбилея проекта «Подиум зрелой красоты» в Москве. Мероприятие проходило в рамках благотворительной ярмарки «Душевный Bazar» в Гостином дворе.

Юбилейный Подиум состоялся при поддержке фармацевтической компании Безен Хелскеа, европейского бренда одежды для женщин WITT international, компании Danone и благотворительного фонда «Почет». Все репетиции проходили под руководством профессионального преподавателя агентства моделей «I-model» Екатериной Роговой, в Культурном центре ЗИЛ, который традиционно принимал и поддерживал проект с момента запуска.

Сотни героев, принимавших участие в проекте в разное время, начиная с 2014 года, снова вышли на социокультурный подиум, состоящий в этот раз из трех дефиле. Модели выходили в разное время суток - «утренний» показ открылся задорным выходом в пижамах Next, а чуть позже этот же бренд также вывел на подиум мужские образы. Днем гостям продемонстрировали свое видение старшего поколения марки WITT international, Glance, Шеле и Uniqlo, а в завершении дня появились наряды от бренда Alova, дизайнеров Ольги Голубевой, Maira Mikelsone и Polina Raudson. Ведущими показов выступили Ольга Косачева и Ангелина Грохольская.

Впервые за все время проведения проекта в каждом показе на сцене появлялись парные выходы «мать и взрослая дочь», «бабушка и внучка», объединившие разные поколения женщин. Это стало возможным благодаря партнеру проекта – мировому лидеру в области инновационных препаратов для женского здоровья, компании Безен Хелскеа, и его бренду «Фамвиталь», антивозрастному комплексу антиоксидантов, витаминов и микроэлементов для женщин.

Порядка 7 000 посетителей ярмарки «Душевный bazar», по предварительным оценкам организаторов, смогли присоединиться к мероприятию и наблюдать, как смелые модели ломают стереотипы о возрасте 50+.

«Бабушка, а можно я тоже буду старым, чтобы выступать?» - спрашивал самый юный зритель показа.