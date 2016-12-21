Вход
ADV
Интересно
Итоги 2016 года (2)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Самые популярные дизайнеры 2016 года

  • 752
  • 0
  • 21 Декабря 201610:31
Сюжеты: Итоги 2016 года

Подводя итоги уходящего годы, компания Google опубликовала рейтинг дизайнеров, имена которых громче других звучали в сети и которыми чаще всего интересовались пользователи.

Топ-10 популярных дизайнеров от Google в этом году возглавила владелица собственной марки Рэйчел Рой. За ней в списке расположились сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а третье место досталось Анджеле Симмонс. Далее идут знаменитости, которые в этом году сотрудничали с модными марками или же запускали собственные линейки: певица Зендая, ТВ-звезды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, Бейонсе, а также модель Анита Донгре. На восьмом месте ушедшая в этом году из жизни легенда моды Соня Рикель, а за ней дочь нового президента США – Иванка Трамп. Замыкает список Канье Уэст.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2016
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru