Самые популярные дизайнеры 2016 года

Подводя итоги уходящего годы, компания Google опубликовала рейтинг дизайнеров, имена которых громче других звучали в сети и которыми чаще всего интересовались пользователи.

Топ-10 популярных дизайнеров от Google в этом году возглавила владелица собственной марки Рэйчел Рой. За ней в списке расположились сестры Мэри-Кейт и Эшли Олсен, а третье место досталось Анджеле Симмонс. Далее идут знаменитости, которые в этом году сотрудничали с модными марками или же запускали собственные линейки: певица Зендая, ТВ-звезды Ким Кардашьян и Кайли Дженнер, Бейонсе, а также модель Анита Донгре. На восьмом месте ушедшая в этом году из жизни легенда моды Соня Рикель, а за ней дочь нового президента США – Иванка Трамп. Замыкает список Канье Уэст.