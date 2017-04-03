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Артем Кузелев

Саша Пивоварова для Vogue Paris. Апрель, 2017

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  • 03 Апреля 201709:55
Сюжеты: Саша Пивоварова, Vogue

Российская супермодель стала героиней одного из главных проектов свежего номера французского Vogue.

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  • Vogue Paris. Апрель, 2017

Апрельский выпуск Vogue Paris радует редакционным фотопроектом, главную роль в котором сыграла Саша Пивоварова. Похоже, что российская супермодель не собирается расставаться со статусом одной из самых востребованных манекенщиц. По крайней мере, в последнее время мы все чаще можем видеть девушку в журнальных и коммерческих съемках. За создание этой минималистичной и немного авангардной (благодаря выбранным нарядам) фотосессии отвечал Кольер Шорр.

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