Саша Пивоварова для Vogue Paris. Апрель, 2017

Российская супермодель стала героиней одного из главных проектов свежего номера французского Vogue.

1 / 10 Vogue Paris. Апрель, 2017



















Апрельский выпуск Vogue Paris радует редакционным фотопроектом, главную роль в котором сыграла Саша Пивоварова. Похоже, что российская супермодель не собирается расставаться со статусом одной из самых востребованных манекенщиц. По крайней мере, в последнее время мы все чаще можем видеть девушку в журнальных и коммерческих съемках. За создание этой минималистичной и немного авангардной (благодаря выбранным нарядам) фотосессии отвечал Кольер Шорр.