Шанталь Томасс покинула собственный бренд

Основательница знаменитой марки экстравагантного белья Chantal Thomass оставила пост креативного директора своего бренда.

На днях стало известно, Шанталь Томасс покидает место креативного директора собственной марки, известной на весь мир по постоянно используемым элементам фетиша. О своем решении Томасс сообщила: «Моя деятельность, начавшаяся 40 лет назад, была известна в основном по нижнему белью и одежде, хотя на самом деле она всегда была разнообразной... Будущее бренда Chantal Thomass находится в хороших руках, так как теперь коллекции будут создаваться знаменитой французской компанией, специализирующейся на нижнем белье, Chantelle».

О том, кто теперь займет освободившийся пост креативного директора бренда, ничего не сообщается.