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Артем Кузелев

Свадебная коллекция Reem Acra. Весна, 2018

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  • 28 Ноября 201722:01
Сюжеты: Свадебная мода, Весна-лето 2018

Рим Акра отпраздновала 20-летие своей свадебной линии фирменными расцветками и кивком в адрес фильма «Завтрак у «Тиффани».

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  • Reem Acra. Весна, 2018

Двадцать лет карьеры в свадебном бизнесе Рим Акра отмечает коллекцией в своем традиционном стиле. Дизайнер создала образы в духе сказок и фэнтезийных историй с заметным оттенком гламура. Представленные образы получились очень женственными, но при этом богатыми и основательными. Акра использует сложную вышивку и гламурные детали, эффект от которых усиливается выбранной локацией показа – интерьерами флагманского магазина Tiffany на 5-й авеню в Нью-Йорке. Однако роскошь и люкс модельер уравновешивает утонченными силуэтами и элегантными черными платьями а-ля Одри Хепберн в роли Холли Голайтли. Получилось очень стильно.

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