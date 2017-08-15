Театр цвета в новой коллекции ELEGANZZA

«Представляя женщину, я всегда помню о ее истинной природе. Она искушает, влечет за собой, соблазняет… Формы, цвета и дизайн аксессуаров как напоминание о главной женской силе – искушать!», - вдохновенно рассказывает о своей новой коллекции креативный директор бренда ELEGANZZA Клаудио Бьязи.

И цвет играет в работе мастера главную роль: страстные винные и космические синие оттенки, разбавленные скромной пепельной дымкой и нежным кремовым фоном, стали главными колористическими решениями стильных перчаток, шейных платков и сумок сезона осень-зима 2017.

Томный гранатовый и благородный пурпурный, смелый синий электрик и сдержанный черничный, теплый терракотовый и прохладный бирюзовый цвет создают незабываемую палитру новой коллекции «Искушение» от ELEGANZZA.

А в капсульной линии «Афродизиак» царят флористичные мотивы, придающие мягкую женственность даже самым строгим формам.

Подчеркните силу своего характера и таинственный темперамент с помощью ансамбля из стильных аксессуаров от ELEGANZZA и встречайте осень в новом элегантном образе!

Автор: Диана Мицкевич