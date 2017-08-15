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ELEGANZZA (15)
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Диана Мицкевич

Театр цвета в новой коллекции ELEGANZZA

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  • 15 Августа 201717:05
Сюжеты: ELEGANZZA

«Представляя женщину, я всегда помню о ее истинной природе.  Она искушает, влечет за собой, соблазняет… Формы, цвета и дизайн аксессуаров как напоминание о главной женской силе – искушать!», - вдохновенно рассказывает о своей новой коллекции креативный директор бренда ELEGANZZA Клаудио Бьязи. 

И цвет играет в работе мастера главную роль: страстные винные и космические синие оттенки, разбавленные скромной пепельной дымкой и нежным кремовым фоном, стали главными колористическими решениями стильных перчаток, шейных платков и сумок сезона осень-зима 2017. 

   

Томный гранатовый и благородный пурпурный, смелый синий электрик и сдержанный черничный, теплый терракотовый и прохладный бирюзовый цвет создают незабываемую палитру новой коллекции «Искушение» от ELEGANZZA. 

А в капсульной линии «Афродизиак» царят флористичные мотивы, придающие мягкую женственность даже самым строгим формам.

Подчеркните силу своего характера и таинственный темперамент с помощью ансамбля из стильных аксессуаров от ELEGANZZA и встречайте осень в новом элегантном образе! 

Автор: Диана Мицкевич 

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