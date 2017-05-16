Тильда Суинтон в каверстори Interview Germany. Лето, 2017

Британская актриса и признанная икона стиля стала главной героиней свежего номера германской версии журнала Interview.

1 / 18 Interview Germany. Лето, 2017



































Итальянский фотограф Андреа Споторно запечатлела Тильду Суинтон в привычной для них обеих минималистичной манере. На черно-белых кадрах британская актриса предстает в авангардных нарядах на фоне парижских улиц.

Пригласить Тильду в качестве главной героини летнего номера у редакции германского Interview причин было много. Три из них – это предстоящие премьеры фильмов с участием Суинтон. Уже в этом месяце мы увидим актрису в фантастическом боевике «Окча», в конце мая на экраны выйдет комедия «Машина войны», а ближе к концу года состоится релиз триллера «Суспирия».