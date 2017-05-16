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Артем Кузелев

Тильда Суинтон в каверстори Interview Germany. Лето, 2017

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  • 16 Мая 201709:18
Сюжеты: Тильда Суинтон (Tilda Swinton), Interview, Весна-лето 2017

Британская актриса и признанная икона стиля стала главной героиней свежего номера германской версии журнала Interview.

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  • Interview Germany. Лето, 2017

Итальянский фотограф Андреа Споторно запечатлела Тильду Суинтон в привычной для них обеих минималистичной манере. На черно-белых кадрах британская актриса предстает в авангардных нарядах на фоне парижских улиц.

Пригласить Тильду в качестве главной героини летнего номера у редакции германского Interview причин было много. Три из них – это предстоящие премьеры фильмов с участием Суинтон. Уже в этом месяце мы увидим актрису в фантастическом боевике «Окча», в конце мая на экраны выйдет комедия «Машина войны», а ближе к концу года состоится релиз триллера «Суспирия».

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Ольга Иванова
Как она великолепна!
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