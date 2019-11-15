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Артем Кузелев

В музее «Эрарта» покажут неизвестные работы Филипа Трейси

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  • 15 Ноября 201914:52
Сюжеты: Philip Treacy, Головные уборы

В петербургском музее современного искусства пройдет выставка ранее не представленных в России работ великого шляпника.

В сентябре 2020 года в петербургском музее «Эрарта» откроет двери выставка виртуозу шляпного искусства Филипа Трейси. В экспозицию войдут знаковые модели выставки «Шляпы в XXI веке», которые ранее не выставлялись в России, а также новые изделия дизайнера. В 2015 году в «Эрарте» уже проводилась ретроспектива Трейси, однако новый проект более масштабный и посвящен десятилетию музея.

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