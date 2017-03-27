Victoria Andreyanova осень-зима 2017-18

Какими красками нарисовать мир во всём мире, чтобы это послание отозвалось в сердце? Какими нотами проиграть мелодию, которая отобьёт стремление стрелять, прославит великое искусство компромисса? А может скульптуру? Сколько их уже было таких - пронзительных, философских. И всё же люди искусства не должны прекращать попыток. Если мир спасёт не красота, то на что ему опереться? Мы по-прежнему считаем, что объятия, в которые заключают людей наши вещи, способны превратить самых сердитых и грустных в птиц высокого полёта. И с высоты они увидят, что воевать - это абсурд. Лучше целоваться.

Ткани: кашемир с шерстью, шелк и хлопок, креп и габардин.

Сочетание плащевых тканей с шотландским мохером.

Двусторонние пальто.

Возможность носить пальто на пальто - новый принцип построения гардероба.

Шифоновые платья на боди, платья-рубашки под пальто. Многослойность.

Аксессуары: косынки из мохера и плащевки, стёганные нарукавники, значки и броши.

Формы и силуэты: овал, трапеция, прямоугольник.

Отделки в виде стежки, нашивки в стиле форменной одежды, шевроны, погоны.

Цвета: Нэви, милитари, антрацит, беж, песок, серая роза, жемчуг.

Обувь для показа предоставлена компанией «Эконика».