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Артем Кузелев

Видео: Анджелина Джоли для Guerlain

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  • 28 Февраля 201713:04
Сюжеты: Angelina Jolie, Рекламные кампании

Став лицом Mon Guerlain, актриса, режиссер и продюсер снялась в рекламном видеоролике духов.

Голливудская актриса, режиссер, продюсер и филантроп Анджелина Джоли снялась в короткометражном фильме для дома Guerlain. Ролик посвящен новому аромату Mon Guerlain, лицом которого с этого года является знаменитость. Режиссером видео стал Терренс Малик, который недавно также порадовал киноманов картиной «От песни к песне». Отдельно отмечается, что гонорар от сотрудничества с маркой Анджелина направит на благотворительность.

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