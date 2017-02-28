Видео: Анджелина Джоли для Guerlain

Став лицом Mon Guerlain, актриса, режиссер и продюсер снялась в рекламном видеоролике духов.

Голливудская актриса, режиссер, продюсер и филантроп Анджелина Джоли снялась в короткометражном фильме для дома Guerlain. Ролик посвящен новому аромату Mon Guerlain, лицом которого с этого года является знаменитость. Режиссером видео стал Терренс Малик, который недавно также порадовал киноманов картиной «От песни к песне». Отдельно отмечается, что гонорар от сотрудничества с маркой Анджелина направит на благотворительность.