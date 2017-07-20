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Вика Газинская (Vika Gazinskaya) (14)
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Артем Кузелев

Вика Газинская празднует юбилей своей марки

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  • 20 Июля 201723:06
Сюжеты: Вика Газинская (Vika Gazinskaya)

В честь десятилетия марки Vika Gazinskaya в столичном ЦУМе пройдет выставка, посвященная творчеству дизайнера.

В этом году Вика Газинская отмечает юбилей своего бренда. В честь десятилетия марки Vika Gazinskaya в московском ЦУМе откроется выставка, посвященная творчеству дизайнера. Новость сообщила сама Газинская на своей страничке в сети Instagram, однако никакие подробности пока что не раскрываются. Точной даты открытия выставки также не названо, известно лишь, что она примет посетителей уже в сентябре этого года.

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