Вика Газинская празднует юбилей своей марки

В честь десятилетия марки Vika Gazinskaya в столичном ЦУМе пройдет выставка, посвященная творчеству дизайнера.

В этом году Вика Газинская отмечает юбилей своего бренда. В честь десятилетия марки Vika Gazinskaya в московском ЦУМе откроется выставка, посвященная творчеству дизайнера. Новость сообщила сама Газинская на своей страничке в сети Instagram, однако никакие подробности пока что не раскрываются. Точной даты открытия выставки также не названо, известно лишь, что она примет посетителей уже в сентябре этого года.