Внешняя утонченность и внутренняя сила в весенне-летней коллекции Laroom

Вдохновением новой коллекции Spring-Summer’21 послужила сама природа: многогранная, как и девушка Laroom. В нежных оттенках цветов луговых трав представлены воздушные платья с воланами, комбинезоны в стиле «сафари», легко комбинируемые сарафаны и комфортные платья-рубашки. Природная цветовая гамма подобрана в концепции ДНК бренда — внешняя утончённость и внутренняя сила.





В каждом новом сезоне Laroom предлагает разные интерпретации женственных жакетов. В коллекции Spring-Summer’21 — жакеты с расширенным плечевым поясом и с плотным приталиванием за счёт эластичной нити, пристроченной в несколько рядов. Laroom презентует как лаконичные песочные, так и жакеты в принте «цветочный пейсли». Рисунок дублируется и на других моделях: рубашка, платье-рубашка, юбка, сарафан. Это позволяет создавать total-комплекты или же разбавлять цветочными акцентами пшеничные, молочные, терракотовые или хаки модели коллекции.



В аксессуарную группу вошли шляпы - панамы, косынки и корсетные лифы из плащевой и шелковой ткани в принте «мелкий цветочек»: самая многофункциональная вещь коллекции. Такой предмет гардероба будет как идеальным дополнением однотонного платья или сарафана «сафари», платья со сборками и пышными рукавами в классическом стиле, так и элегантно впишется в комплект с объемной курткой коллекции Laroom Spring-Summer’21.

