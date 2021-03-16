Вход
ADV



Интересно
LAROOM (6)
Все сюжеты
Софья Румянцева

Внешняя утонченность и внутренняя сила в весенне-летней коллекции Laroom

  • 62
  • 0
  • 16 Марта 202121:22
Сюжеты: LAROOM

Вдохновением новой коллекции Spring-Summer’21 послужила сама природа: многогранная, как и девушка Laroom. В нежных оттенках цветов луговых трав представлены воздушные платья с воланами, комбинезоны в стиле «сафари», легко комбинируемые сарафаны и комфортные платья-рубашки. Природная цветовая гамма подобрана в концепции ДНК бренда — внешняя утончённость и внутренняя сила. 


В каждом новом сезоне Laroom предлагает разные интерпретации женственных жакетов. В коллекции Spring-Summer’21 — жакеты с расширенным плечевым поясом и с плотным приталиванием за счёт эластичной нити, пристроченной в несколько рядов. Laroom презентует как лаконичные песочные, так и жакеты в принте «цветочный пейсли». Рисунок дублируется и на других моделях: рубашка, платье-рубашка, юбка, сарафан. Это позволяет создавать total-комплекты или же разбавлять цветочными акцентами пшеничные, молочные, терракотовые или хаки модели коллекции. 

В аксессуарную группу вошли шляпы - панамы, косынки и корсетные  лифы из плащевой и шелковой ткани в принте «мелкий цветочек»: самая многофункциональная вещь коллекции. Такой предмет гардероба будет как идеальным дополнением однотонного платья или сарафана «сафари», платья со сборками и пышными рукавами в классическом стиле, так и элегантно впишется в комплект с объемной курткой коллекции Laroom Spring-Summer’21.
 

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru