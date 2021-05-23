Юбилейная коллекция Vilebrequin в честь 50-летия бренда

50 лет? Не может быть…! Честно говоря, Vilebrequin никогда не чувствовал себя таким молодым, как сейчас, отметив полвека со дня своего основания. В чем секрет долгожительства? В искусстве жизни под солнцем круглый год. И бренд Vilebrequin не был бы самим собой, если бы столь большая дата не сопровождалась созданием в достаточной степени неопсиходелического визуального стиля. Так что готовьтесь! Новый стиль найдет отражение во всем (в том числе и стикерах, да-да). Параллельно выйдет отдельная линейка из 50 коллекционных изданий плавательных шорт – по одному в честь каждого года с 1971 по 2021. Это редкая возможность (снова!) погрузиться в архивы Модного дома, его ноу-хау и индивидуальный стиль. Путешествуйте с Vilebrequin – в мире столько всего, что стоит посмотреть!

Не каждый день исполняется 50. По этому случаю визуальный стиль бренда Vilebrequin был переосмыслен в ярком винтажном ключе. Морские черепахи – давняя муза Модного дома – уже подобрали себе костюмы: неопсиходелический панцирь, в форме которого читается цифра «50». Вокруг них кружатся в танце стикеры, отражающие видение жизни в философии Vilebrequin. Легендарный оттенок синего подсвечивается красками райской лагуны, оранжево-желтых и сиреневых закатов. !