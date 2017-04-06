Золотая коллекция «Высшая проба» Игоря Гуляева

Специалисты fashion-индустрии обратили пристальное внимание на модный дом IGOR GULYAEV 8 лет назад. Дебютная коллекция дизайнера, влюбленного в мех, вышла в 2009 году. О ней сразу же заговорили. Первый же показ прошел с грандиозным успехом. За высокий уровень исполнения, оригинальность представленных на показе моделей модные критики сразу же возвели его в ранг новатора. Выделка мехов произвела настоящий фурор. Многие мировые знаменитости не отказали себе в удовольствии приобрести шубу от Игоря Гуляева.

С тех пор каждый год бренд IGOR GULYAEV приглашают принимать участие не только в российских, но и в зарубежных неделях моды. Каждый сезон приносит новый успех. Дизайнер стал лауреатом таких премий как «Лучший меховой дизайнер», «Лучший меховой бренд».

Коллекция «Высшая проба»

15 марта 2017 в Москве состоялся юбилейный показ – бред представлял свою пятнадцатую юбилейную коллекцию. На нем присутствовал весь российский бомонд – Филипп Киркоров, Надежда Бабкина и другие не менее эпатажные представители эстрады и киноискусства.

Показ имел феерический успех. По словам присутствующих на нем, это был не обычный показ мод, а настоящее театрализованное представление, которое завораживало. На сцене в этот раз властвовал не только Его Величество Мех.

Юбилейная коллекция состоит из 100 луков. Игорь Гуляев превзошел самого себя – созданные им образы не вызывали никаких ассоциаций с предыдущими работами дизайнера. На суд привередливой fashion-публики были представлены не только потрясающие цветные меха, но и трикотаж, кожаные куртки, роскошные головные уборы, а также стильные рюкзаки.

Модельер попробовал себя и в совершенно новом для себя направлении – обувной моде. Massimo Renne by IGOR GULYAEV — так будет называться коллекция обуви, которая совсем скоро появится в продаже и станет доступной для почитателей таланта Игоря Гуляева.

Концепция, предложенная в этот раз модным домом IGOR GULYAEV, понравится людям неординарным, не боящимся выделяться в толпе.

На сцене разворачивалось самое настоящее театральное шоу. На глазах завороженных зрителей меняются эпохи. Приходят новые герои, развязываются войны. Все меняется – мировоззрение, боги, люди, религии. Неизменным остается только одно — золото! Теплое, чарующее, бросающееся в глаза. Именно золото стало главным героем этой коллекции. Сцена была декорирована под банковское хранилище, на подиуме – множество слитков золота.

Новая коллекция Модного Дома Игоря Гуляева предназначена для людей, которые любят яркость и экстравагантность. Долой серость и скуку, станьте золотым лучиком, который растопит обыденность.

Эксперт моды Игорь Сюч

Фото Дима Бабушкин