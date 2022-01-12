10 главных имен и событий 2021 года

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич рассказывает о 10 главных именах и событиях, которые прославили 2021 год и вошли в историю мировой моды, стиля и визуальной эстетики. В их число fashion-гуру включил Dior, Valentino, YSL, Алессандро Микеле, Татьяну Парфенову, Balenciaga, Уэса Андерсона, Марка Джейкобса, Джона Гальяно, Игоря Чапурина.

Коллекция Dior Couture весна-лето 2021

Золотая коллекция во всех смыслах. Ее главной темой стала колода карт Таро. В трагическое время именно мистика становится опорой разума. Люди пытаются договориться с судьбой, а Высокая мода и стиль Возрождения учат не бояться будущего.

Показ Valentino Couture весна-лето 2021

Показ в Риме стал символом непоколебимости моды, ее нерушимой связи с прошлым и будущим. Более 70 моделей, как в лучшие времена, без скидки на пандемию, победоносно прошли по залам роскошного палаццо, наполнив его жизнью, блеском и цветом. Акцент на объем и форму отразил вечные ценности Высокой моды, а современный ассортимент – ее новое воплощение в бесчисленной череде стильных реинкарнаций.

Видео YSL к коллекции осень-зима 2021/22

Эпическая картина, где слились современная мода, ледники, водопады, нагромождения сланца, штормовые побережья шокирующей своими грандиозными пейзажами Исландии и феноменальный саундтрек. На тонких шпильках по скользкому камню ветру навстречу. Балансировать на грани – это так по-французски!

Видео Aria к 100-летию Дома Gucci

Трехминутное видео, сопровождающее юбилейную коллекцию, стало апофеозом стиля Алессандро Микеле. Модная галлюцинация с участием белых лошадей, кроликов, павлинов и какаду. Счастливые модели резвятся в волшебном саду. Сон-мечта в период изоляции и пандемии. Минодьер в виде человеческого сердца из стразов – в финале.

Коллекция Татьяны Парфеновой Demi Couture 2021 «Дон Жуан»

Демикутюрная коллекция «Дон Жуан» от знаменитого Модного дома Татьяны Парфеновой, а также посвященные ей перформанс и видео, стали одним из главных хитов модного сезона. Это глубокая многогранная работа, которую отличают необычайная цельность и эстетическая чистота. Настоящая художественная история, где характеры героев неотделимы от феноменальной красоты их нарядов. При подготовке коллекции использованы виртуозные декоративные техники, в которых превзойти Парфенову не может никто.

Коллекция Balenciaga Couture 2021

Первая кутюрная коллекция легендарного Дома за последние 50 лет. И этим все сказано.

Фильм «Французский вестник» (2021)

Неподражаемая эстетика режиссера Уэса Андерсона и непередаваемо гротескные образы в исполнении Эдриана Броуди, Тильды Суинтон, Фрэнсис МакДорманд и Тимоти Шаламе. Гурманское кино не для всех. Так же как и мода: в отличие от одежды она также не для всех. Смиритесь.

Коллекция Marc Jacobs осень-зима 2021/22

Для моды этот показ – знаковый символ. Символ бескомпромиссного куража и перфектной визуализации. Без оглядки на псевдомаркетинг, сопливые фокусные группы и тупые вопросы «А кто это будет носить?» Кому надо, тот и будет. Мы таких знаем.

Фильм «A Folk Horror Tale» (Maison Margiela Artisanal осень 2021

Это уже конечно никакой не Margiela. Джон Гальяно в чистом виде – романтический и страстный. Гениальный рассказчик. И это прекрасно! Кутюрная коллекция Maison Margiela осень 2021 была представлена в виде фантасмагорического фильма с потрясающим кастингом и костюмами, руку к которым, конечно, приложили силы потусторонние. Не иначе.

Балет «Лебединое озеро» (2021)

Знаменитый балет на музыку Чайковского в постановке одного из величайших современных хореографов Анжелена Прельжокажа (Франция) с костюмами Игоря Чапурина. Новый взгляд на классику – это всегда интрига. Премьеры во французском Версале и Большом театре – это волшебство.

Александр Хилькевич