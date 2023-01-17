Накануне Недели высокой моды в Париже, которая является символическим стартом нового модного года, знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич называет 10 главных имен и событий 2022 года в области международной моды, стиля и визуальной эстетики. В их число fashion-гуру включил работы Николя Гескьера, Dior, YSL, Татьяны Парфеновой, Джона Гальяно и других выдающихся дизайнеров.

Год потерь

Cиние камелии в букете невесты на январском кутюрном показе Chanel – в цвет прекрасных глаз актера Гаспара Ульеля – символизировали памятное прощание с амбассадором брэнда. Ульель трагически погиб за несколько дней до показа в возрасте 37 лет.

И это была не единственная в 2022 году потеря в мире моды. Нино Черрути, Андре Леон Телли, Тьерри Мюглер, Патрик Демаршелье, Иссей Мияке, Ханае Мори, Вивьен Вествуд и в самом начале 2023-го 56-летняя Татьяна Патиц. Такого печального года в истории моды еще не было. Больших имен практически не осталось, но и равноценной замены им нет. Во всяком случае пока.

Футуризм Гескьера

Круизный показ Николя Гескьера для Louis Vuitton – несомненно, лучшее шоу года. Женщины-супергерои – главный источник вдохновения для Гескьера в последние сезоны. В этот раз эта тема была подана через обращение к блокбастеру «Дюна» Дени Вильнева. Потрясающее чувство формы и материала в этом показе делает Гескьера равным Баленсиаге. Феноменальный баланс истории, футуризма, брутальности и женской силы отражает абсолютно новый взгляд на современную моду. Когда самое гротескное выглядит единственно возможным, естественным и логичным – это ли не доказательство суперталанта дизайнера?

Dior по-испански

Одно из самых масштабных шоу за всю историю моды было организовано Домом Dior в испанской Севилье – на родине фламенко. Это был невероятный по эмоциональному накалу спектакль, объединивший моду, музыку, танец, архитектуру и высокое мастерство андалузских исторических ремесленных мастерских, привлеченных к созданию этой прекрасной коллекции.

Юбилей Dolce & Gabbana

2022-й стал годом возврата к живым показам. Никакая цифровая версия не заменит реального дефиле. Особенно, если речь идет о по-раблезиански пышных праздничных шоу Dolce & Gabbana на Сицилии, посвященных 10-летию их линий высокой моды – женской, мужской и ювелирной.

Дисциплина моды

Еще один важный итог постковидного года – ренессанс Недель моды и ставка на жесткие бизнес-ориентиры. Никто больше не хочет вестись на новомодные форматики – делать показы по индивидуальному графику. Сама жизнь подтвердила: мода не может жить без байеров, байеры не могут жить без четкого официального календаря сезонных закупок. Тот, кто не согласен с подобной дисциплиной, должен уйти. Алессандро Микеле уже ушел. Вернее, его ушли.

Феномен Парфеновой

Татьяна Парфенова – сегодня единственный российский дизайнер, чье творчество не только не уступает, но часто на голову превосходит международный fashion-уровень. Оригинальность замысла, дизайнерский интеллект, глубина интерпретации тем, мастерство исполнения позволяют добиваться такого качества коллекций, когда каждая модель становится одновременно откровением и суперхитом.

В минувшем году Модный дом Парфеновой подготовил три проекта: показы сезонных коллекций «Сказка» и «Истерия искусства. Эпизод 1», а также перформанс «Снегурочка» в дворцовом комплексе Царского Села. Каждый из них был профессионально безукоризненным и правильным по интонации.

Оазис YSL

Показ мужской коллекции YSL в марокканской пустыне – несомненно, одно из самых сильных визуальных решений года. Объединение природных стихий, космических технологий и изощренно-чувственных линий силуэтов рождает абсолютно новую эстетику моды – эпическую и интимную одновременно. Чтобы замкнуть круг любви.

Короны и бриллианты в Лондоне

Сенсационная выставка королевских исторических тиар прошла в минувшем году в Лондоне, представив несколько десятков выдающихся образцов ювелирного искусства.

Экспозиция дала редкую возможность вживую увидеть не только самые прекрасные драгоценные камни, но и эволюцию этого знакового вида украшений.

Dior: место силы

После 2,5 лет реконструкции флагманский бутик Dior вновь открылся на своем историческом месте на улице Монтень. Именно здесь Кристиан Диор создал свой Дом моды и представил стиль New Look, прославивший его на весь мир.

Сегодня магазин включает в себя уже 8 особняков, где помимо торговых пространств расположены ресторан, кафе, зимний сад и выставочная галерея с прекрасными нарядами, рассказывающими историю этого великого Дома.

Джон Гальяно: мода в движении

Движение – это та магия, без которой нет моды. Дизайнеры уже неоднократно предпринимали попытки «оживить» лукбуки. Но только сейчас благодаря творческому гению Джона Гальяно удалось оптимизировать эту опцию и представить на сайте и в соцсетях Maison Margiela модели его коллекций самым перфектным образом – в динамике.