10 сезонов Недели моды в Сочи

В 2022 году Sochi Fashion Week исполнилось 5 лет – свой юбилей Неделя Моды в Сочи отметила в одном из самых роскошных отелей Сочи Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi.
С высоты московского полета Неделя Моды в Сочи – очередная региональная история. Но – за пять лет и 10 сезонов это мероприятие превратилось в модное событие с хорошей айдентикой и слоганом «самое модное событие Юга России».
«Запойные» зрители моды 5 дней следили за трендами и в пять присестов посмотрели показы более 25 брендов. Естественно, никакая неделя моды не обходится без показов с участием детей, а иногда и их родителей – и если дизайнеры Devusi, Klimkova kids, Ирина Шарлау, Julia Krylova, Anokhina style, Sovana показали вполне себе носибельные в каждодневной жизни вещи, то бренд KIBOVSKAYA как всегда отличился визуализацией.
Что касается «взрослых» историй, дизайнеры Sochi Fashion Week вовсю прошлись по трендам, особенно из 90х. Кроп топы и различные варианты жакетов показали бренды Business line, Mimaussy, Mia Bella. Офис перестал ассоциироваться с серостью в коллекции Business line. Mia Bella также не побоялись зажигать порой кислотными цветами. Дизайнер бренда Mimaussy сыграла в современную историю, выполненную из винтажных тканей и элементов. Бренд Mybio представил камерную коллекцию из драматичных накидок и костюмов из твида в стиле сериала “Сплетница”. Дизайнер марки Gamayun стилеобразующим элементом коллекции сделала комфортные вещи из ткани гофре.
Микс элементов готики, романтизма и классической элегантности показала дизайнер IRINA KARPENKO.
Калейдоскоп образов прошелся в показе Winstyle, продемонстрировав агрессивный тренд бунта и протеста.
Альтернативой сдержанному минимализму и маргинальному гранжу стали показы брендов Rina Collection и George Black. Самым инфальтильным и романтичным брендом можно смело назвать Lana Lee.
Самый технологичный бренд недели моды – Vision of Beyond - то, что зрители увидели на подиуме вскоре появится в digital пространстве.
Хэдлайнерами Недели Моды в Сочи в этом сезоне стали три бренда: IVANOVA, SHATU и ARTEM SHUMOV. Бренд IVANOVA представил upcycle коллекцию. На подиуме в качестве модели выступила Народная артистка России Анна Якунина, а среди гостей показа оказался «вдохновитель» мужской линии бренда актер Максим Аверин.
Марка SHATU удивила новыми для бренда силуэтами – платье – халат и пиджак – накидка.
Бренд Artem Shumov – это история про необычные вещи, замаскированные под повседневные с массой интересных деталей, философией и отличным стайлингом.
Неделя моды в Сочи завершилась вечеринкой до рассвета в одном из лучших ресторанов побережья с названием «Романтики». Пожалуй, очень символично – ведь модой в России действительно занимаются неподимые романтики, уверенные в успехе!
Партнеры Sochi Fashion Week:
Генеральный партнер: Radisson Blu Resort & Congress Centre Sochi;
Официальный бьюти Партнер - Бренд LuxVisage;
Официальный Партнер по созданию причёсок - компания ESTEL;
Официальный партнер Алкогольной продукции - винодельня «Кубаньвино» и марка «Шато Тамань»;
Официальное модельное агенство: New Models Sochi;
Официальные партнеры: компания RusseQuelle, компания Grace Group, бренд авторской косметики Мастерская Олеси Мустаевой, ГРУППА КОМПАНИЙ А ЭР ГРУПП, кофейня Сойка, ресторан Романтики и On the Rocks Bar, космецевтические средства бренда Она Иная, профессиональная косметика JUST MAKE UP, продюсерский центр Apro Production, косметика BERNOVICH, Bosco Riviera, Русское радио сочи.
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