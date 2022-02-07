Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Алексей Бобровский

2-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия».

  • 75
  • 0
  • 07 Февраля 202210:30

В Москве с 27 января по 13 февраля в Гостином дворе проходит 2-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Выставка-форум рассказывает о красоте и богатстве регионов России, соединяет прошлое, настоящее и заглядывает в будущее страны. Она отсылает как к культурным, так и социально-политическим событиям нашей страны.

 В рамках «Уникальной России» Продюсерский центр «Грани» совместно с FIDGI DESIGN STUDIO проводит  выставку  «Территория русской моды».  Это современный fashion-кластер внутри масштабной всероссийской выставки, который представит творчество дизайнеров, являющихся сегодня яркими выразителями «культурного кода» актуальной российской моды, смело синтезируя в своих работах  понятия «традиция» и «современность».

29 января в рамках программы выставки «Уникальная Россия» Продюсерский центр «Грани», организаторы Главной Детской недели моды Kids Fashion Week, уже в третий раз представил специальный проект  «Грани мира» . Именно мир и творчество — это то, что способно объединять людей в большой многонациональной стране, какой является Россия.
В  гала-показе «Грани мира» были продемонстрированы национальные костюмы различных народов и регионов России.  Во всей красе будет показан русский традиционный костюм Центрального региона. В то же время «Грани мира» знакомят с переплетением в современной моде русских, армянских, грузинских и других традиций.

На выставке проходят мастер-классы, игры и квесты на историческую тему, показы моды, концертная программа. Также представлен широкий спектр живописи, скульптуры, ювелирное искусство, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, церковное искусство, художественная фотография, антиквариат.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2022
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru