В Москве с 27 января по 13 февраля в Гостином дворе проходит 2-я Художественно-промышленная выставка-форум «Уникальная Россия». Выставка-форум рассказывает о красоте и богатстве регионов России, соединяет прошлое, настоящее и заглядывает в будущее страны. Она отсылает как к культурным, так и социально-политическим событиям нашей страны.

В рамках «Уникальной России» Продюсерский центр «Грани» совместно с FIDGI DESIGN STUDIO проводит выставку «Территория русской моды». Это современный fashion-кластер внутри масштабной всероссийской выставки, который представит творчество дизайнеров, являющихся сегодня яркими выразителями «культурного кода» актуальной российской моды, смело синтезируя в своих работах понятия «традиция» и «современность».

29 января в рамках программы выставки «Уникальная Россия» Продюсерский центр «Грани», организаторы Главной Детской недели моды Kids Fashion Week, уже в третий раз представил специальный проект «Грани мира» . Именно мир и творчество — это то, что способно объединять людей в большой многонациональной стране, какой является Россия.

В гала-показе «Грани мира» были продемонстрированы национальные костюмы различных народов и регионов России. Во всей красе будет показан русский традиционный костюм Центрального региона. В то же время «Грани мира» знакомят с переплетением в современной моде русских, армянских, грузинских и других традиций.

На выставке проходят мастер-классы, игры и квесты на историческую тему, показы моды, концертная программа. Также представлен широкий спектр живописи, скульптуры, ювелирное искусство, народные художественные промыслы и декоративно-прикладное искусство, церковное искусство, художественная фотография, антиквариат.