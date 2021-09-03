36-й сезон международной выставки моды CPM – Collection Premiere Moscow.

31 августа компания ООО «Мессе Дюссельдорф Москва» в партнерстве с IGEDO Company (Дюссельдорф, Германия) объявили об открытии 36-го сезона международной выставки моды CPM – Collection Premiere Moscow.

На официальной церемонии открытия, состоявшейся в Синем зале «Экспоцентра», с приветственным словом выступили Маттиас Шепп, Председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и глава Московского Представительства Объединения Торгово-промышленных палат Германии; Елена Николаевна Дыбова, Вице-президент Торгово-промышленной палаты России; Франческо Пенсабене, Директор Иче Москва, отдела по развитию торгового обмена Посольства Италии в России; Мустафа Гюльтепе, Президент Стамбульской ассоциации экспортеров одежды (IHKIB); Алексей Григорьевич Вялкин, Председатель правления и Генеральный директор АО «Экспоцентр»; а также со-организаторы выставки — Филипп Кронен, Генеральный директор IGEDO Company и Томас Штенцель, Генеральный директор компании-организатора ООО «Мессе Дюссельдорф Москва».oscow и первой специализированной деловой платформы индустрии lingerie – dreams by CPM body & beach.

В рамках нового выставочного проекта dreams by CPM body & beach состоялись лекции из расписания деловой программы dreams dialogue, посвященной технологиям развития ассортимента и продаж в бельевой индустрии.

Наталья Чиненова и Галина Кравченко из Fashion Consulting Group делились с посетителями экспертизой по трендам в визуальном мерчендайзинге белья онлайн и офлайн, а также рекомендациями для закупки моделей сезона весна-лето 2022 по продуктовым линейкам нижнего белья, одежды для сна и дома, а также купальников.

Выставка CPM привлекает не только большое число производителей и байеров со всего мира, но и локальных медийных лиц — популярных звезд музыкальной и театральной сцен, телеведущих, дизайнеров и других публичных персон. Первый день работы CPM и dreams by CPM body & beach посетили Ирина Лачина, Евгения Малахова, Олеся Судзиловская, Маша Цигаль, Любовь Толкалина, Рената Пиотровски, Екатерина Одинцова и многие другие.