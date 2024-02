Гала-показ российских брендов в рамках выставки CPM

19 февраля в Экспоцентре случился гала-показ российских брендов в рамках международной выставки индустрии моды Collection Première Moscow.

22 бренда представили модели прет-а-порте коллекций осень/зима 2024/2025.

В их числе были и крупные игроки модной индустрии, и молодые дизайнеры, которые уже успешно заявили о себе. Подчеркнули для себя, что будем носить в следующем сезоне и оценили образы звездных гостей.

Подиум объединил самое большое количество не только крупных игроков модной индустрии, но и молодых дизайнеров, которые уже успешно заявили о себе. В список участников показа вошли 22 бренда. Среди них: CHAPURIN, AKHMADULLINA DREAMS, Елена Попова, Global Nomads, Artem Krivda, HAMPER, YOU WANNA, Closer Couture, ELEGANZZA, Botrois, The DATE, 495, MASTERPEACE, FEMME by VIQUIOUS, 4FORMS, LIKE YANA, VALENTIN YUDASHKIN, CLEVER WEAR, Auch, Klewer, Adel Gallery of Style и Shoes Lab by Galina Volkova.

Дома моды представили модели прет-а-порте коллекций осень/зима 2024/2025.

На показе присутствовали: Игорь Чапурин, Елена Кулецкая, Николай Овечкин, Юрате Гураускайте, Ирина Чайковская, Снежина Кулова, Владимир Макаров, Елена Дудина, Екатерина Дробыш, Антонина Клименко, Ирина Йовович, Татьяна Миловидова, Инна Жиркова, Юлия Кудрявцева, Светлана Степанковская, Марина Дэмченко, Анна Сыромятникова, Алекс, Наталья Фрейдина, Кира Сорокина и мн. другие.