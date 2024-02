В Москве прошла выставка CPM

На протяжении четырех дней с 19 по 22 февраля выставка CPM – Collection Première Moscow в ЦВК “Экспоцентр” была главной деловой площадкой индустрии моды для дизайнеров, производителей, дистрибьюторов и ритейлеров, сервисных и аналитических компаний, специализированных медиа и инфлюенсеров.

В рамках события более 950 брендов из 27 стран презентовали новые коллекции одежды, белья и аксессуаров сезона осень-зима 2024/25. Выставку посетило более 21 000 байеров из всех регионов России, а также стран ЕАЭС. Более 100 спикеров и 1200 слушателей приняли участие в работе бизнес-форума Russian Fashion Retail Forum. Прошедший сезон укрепил стратегическое партнерство CPM с ассоциациями, производителями и брендами из Италии, Турции, Китая и Индии.

Александр Шайников, генеральный директор компании Expo Fusion: “Мы наблюдаем стабильный рост участия как российских, так и международных компаний и прогнозируем, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем. СРМ была и остается важной движущей силой для развития и поддержки индустрии моды”.

Важной частью выставки стала программа подиумных показов, в которой приняли участие компании-экспоненты: Chapurin, Akhmadullina Dreams, Eleganzza, Vivo Style, Business Line, Ante Kovac, Sollery Showroom, Elena Popova, Global Nomads, Truvor, Clever Wear, Garicci, Maraton и Altin Swimwear, а также приглашенные бренды, показанные в рамках CPM Gala Show: Valentin Yudashkin, Artem Krivda, Hamper, You Wanna, Closer Couture, Botrois, The Date, 495 denim, Masterpeace, Femme by Viquious, 4Forms, Like Yana, Auch, Klewer, Adel Gallery of Style, Shoes Lab by Galina Volkova.

Коллекции будущего сезона были представлены командой стилистов выставки СРМ в двух тренд-зонах, посвященных повседневному стилю и фитнес-моде – при поддержке участников раздела CPM shop & retail solutions – компаний СТК Системы освещения, Торгкомплект, Дизайн-студии “Манекен” и Selecta, а также брендов Akhmadullina Dreams, Eleganzza, Vivo Style, Pepen, Kenbey, Suit Astoria, Velocity, Deha и дистрибьюторских марок холдинга Caterina Group – Calida, Hanro, Naturana и Chantelle.

Николай Ярцев, директор выставки СРМ: “Наша площадка стала более открытой для презентации дизайнерского сегмента – не только промышленных коллекций, но и малотиражных. Это в том числе нашло отражение в программе показов, спецпроектах CPM brand corner и CPM designerpool, а также в тренд-зоне, ставшей яркой точкой притяжения всех гостей выставки”.

Альберто Скаччони, генеральный директор EMI - Ente Moda Italia: “Я очень впечатлен качеством российских брендов-участников CPM, ведь в моде важно развивать локальный дизайн. Мода – это про обмен идеями, вдохновение и коммуникацию между разными странами и культурами. Итальянские компании рады возможности участия в выставке и российский рынок для них – один из самых приоритетных”.

Эвиндар Акджан, представитель компании Expo Fusion в Турции: “Мы видим как рынок окончательно восстановился после пандемии, наблюдаем активный рост участников, байеров и сделок. Производители из Турции в этом сезоне встретились со старыми и новыми клиентами и провели очень много переговоров, а байеры увидели прежние масштабы выставки СРМ – 11 павильонов, 950 брендов, десятки тысяч посетителей – все это очень вдохновляет”.

Выставочный проект dreams by CPM, объединяющий производителей нижнего белья, купальников, одежды для дома и фитнеса, представил 90 брендов из 8 стран, а также программу интерактивных презентаций и специализированный лекторий. Посетителям была показана уникальная экспозиция Simone Pérèle by Caterina Group, приуроченная к 75-летию известного французского бельевого бренда. В завершившемся сезоне приняли участие торговые марки Chantelle, Agent Charmeur, Velocity, DIM, LVG, Clever, Figurata, Fore, Fordas, Isaora, Estetic Sports, Bliss Beach, Aqua Regina, Anil, Altin Swimwear и многие другие.

Мария Жданова, менеджер проекта dreams by CPM: “В прошедшем сезоне и рынок, и мы как организаторы обратили серьезное внимание на сегмент одежды для фитнеса. Новые игроки активны и многообещающие, интересно наблюдать за динамикой их развития и иметь возможность поддерживать, например, в рамках тренд-зон выставки уже не в первый раз”.

Бизнес-форум Russian Fashion Retail Forum в прошедшем сезоне включил 38 мероприятий, в том числе паблик-токи с участием Fashion Consulting Group, РБК Исследования рынков, Lamoda, брендов Monochrome, Sl1p, Just Clothes, изданий Voice Shopping и Shopping Centers Russia, аналитиков, стилистов и многих других экспертов. Особое внимание было уделено митап-встречам с компаниями Яндекс Маркет, Сбер Бизнес Софт и агентством Династия, посвященным развитию продаж онлайн и офлайн, а также новым технологиям в этой сфере. Кроме того, активный интерес гости и участники выставки проявили к открытым лекциям лондонского тренд-бюро Trendsite.com и Академии fashion-маркетинга, а также финалу и гала-показу конкурса молодых дизайнеров PROfashion Masters.

CPM является одним из значимых событий столицы для многих медийных персон. 41-ю выставку посетили Максим Аверин, Олеся Судзиловская, Евгения Линович, Маргарита Митрофанова, Глафира Тарханова, Татьяна Веденеева, Лариса Вербицкая, Никита Тарасов, Елена Кулецкая, Ирина Безрукова, Ирина Чайковская, Николай Овечкин, Екатерина Дробыш, Ирина Лачина, Снежина Кулова, Елена Ищеева и многие другие.

Елена Оберемова, руководитель отдела маркетинга компании Expo Fusion: “Каждый сезон мы решаем задачи привлечения новой аудитории, новых участников и партнеров, регулярно реализуем яркие и красивые спецпроекты с медиа, fashion-продюсерами и брендами. Но главное – выставка СРМ решает массу маркетинговых задач для участников: от рекламы и адресной коммуникации с целевой аудиторией через бизнес мероприятия, рассылки и соцсети до организации съемок, показов, интеграций с инфлюенсерами и звездами”.

Стратегические партнеры СРМ: Fashion Consulting Group, РБК Исследования рынка, Сбер Бизнес Софт, Яндекс Маркет, Яндекс Реклама, PROfashion, РАФИ, FashiON Sfera, Carlin Creative Trend Bureau, Trendsite, Retail.ru, Агентство Династия, Fashion Прокачка медиа, ШТАБ, СТК Системы освещения, Selecta, Торгкомплект, New Retail Forum, Академия fashion-маркетинга, PR Trend, Третье Чувство, COBA, Euro Shoes @CPM, Textile Salon, Ресторан Коллектив Наркомфин, By Chubaruk, LevelPro, Vivo Style, Plazan, NanoAsia, Karl Bolt, Petitte, MONÉ PROFESSIONAL, KEDDO, Real Profit Group.