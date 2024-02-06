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CPM (305)
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Пырескина Светлана

ЕЛЕНА КРЫГИНА, НАДЯ СЫСОЕВА, МАРИЯ ФЕДОРОВА НА FASHION ЗАВТРАКЕ СРМ

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  • 06 Февраля 202411:39
Сюжеты: CPM

1 февраля в ресторане “Коллектив Наркомфин” состоялся fashion завтрак,  посвященный предстоящей международной выставке индустрии моды CPM — Collection Première Moscow. На мероприятии присутствовали: Мария Федорова, Елена Крыгина, Надя Сысоева, Марина Дэмченко, Снежина Кулова, Лина Дембикова, Филипп Лобачев, Светлана Арчи, Катя Земская и многие другие.

Официальную часть события открыли генеральный директор компании-организатора выставки - Expo Fusion - Александр Шайников, директор проекта CPM Николай Ярцев, руководитель выставочных проектов в рамках CPM Мария Жданова, куратор дизайнерских проектов CPM Галина Истомина, а также специальный гость, друг и партнер выставки CPM - дизайнер Игорь Чапурин.

Спикеры поделились с собравшимися гостями информацией о том, что новый сезон проекта стартует 19 февраля и соберет в девяти павильонах Экспоцентра свыше 900 брендов одежды и аксессуаров из 27 стран. На протяжении четырех дней более 18 тысяч байеров из всех регионов России приедут на CPM, чтобы сформировать предзаказы на сезон осень-зима 2024/25, принять участие в бизнес-форуме Russian Fashion Retail Forum и посетить подиумные показы, паблик-токи и обзоры от ведущих мировых тренд-бюро FashionSnoops.com (США), Carlin Creative Trend Bureau (Франция) и Trendsite (Великобритания).

Одним из хедлайнеров выставки станет бренд CHAPURIN, с новой коллекцией которого можно будет ознакомиться как на стенде, так и в формате модного гала-шоу, в поддержку которого творческая команда известного fashion продюсера Артема Кривда создала имиджевую съемку, в которой также приняли участие бренды Botrois, Masterpeace, Akhmadullina Dreams, the Date, Eleganzza, 495 и Onoma. 

Расписание всех событий в рамках CPM станет известно уже в ближайшее время.

За новостями выставки можно следить на официальном сайте и в соцсетях: cpm-moscow.com / telegram / vk.

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