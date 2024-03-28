Александр Хилькевич: «Наш новый конкурс впервые в мире объединит этнику, моду, цифровые технологии и эстетику нейролингвистики»

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич и основатель EtnomodaArtCommunity Сусанна Макерова запускают Второй международный конкурс на цифровой Этнолук в формате BrainArt / ScienceArt / EtnoArt.

Партнерами конкурса, участниками которого станут дизайнеры одежды и 3D-художники России, Беларуси, Турции, Иордании и Узбекистана, выступают Центр языка и мозга НИУ ВШЭ и Лаборатория экспериментальной лингвистики АГУ.

Дизайнерам предлагается поразмышлять на тему этнокультурного кода сквозь призму исследований языка и мозга.

Конкурсанты должны создать художественный образ (одежду, аксессуары или принт), визуализируя когнитивный аспект (через изображение мозга, нейронных связей и пр.), и показать эстетические возможности нейронаук (нейробиологии и нейролингвистики).

Мозг носителя того или иного языка, в нашем случае двух и более языков, может стать источником вдохновения. Картина мира таких людей, их менталитет и уникалии, культурно маркированные языковые обороты (например, фразеологизмы с этнокультурным компонентом) могут быть переданы в образах, символах, цвете. Номинации:

– 3D-модель – цифровой лук на аватаре в среде (статичные рендеры или короткий видеоролик до минуты).

– Орнамент – цифровые эскизы или ИИ генерации.

– Аксессуары – эскизы или 3D-визуализации.

Заявку нужно отправить на почту artroom.suziem@gmail.com, указав в письме:

– ФИО автора, творческого руководителя (при наличии);

– ссылки на социальные сети;

– место обучения или работы;

– город, страна.

Каждая работа отправляется отдельным письмом.

Требования к работе:

Изображения в формате jpeg или png, видео в формате mp4. В названии файлов работ указываются фамилия и имя.

Работы принимаются до 25 мая 2024 г.