Александр Хилькевич: «Новая коллекция Дома Юдашкина выполнена в узнаваемой стилистике брэнда»

Дом моды Valentin Yudashkin в финале Недели моды в Дубае с успехом представил свою новую кутюрную коллекцию, созданную под руководством дочери дизайнера – Галины Юдашкиной, которая является креативным директором брэнда.

Показ был посвящен 60-летию Валентина Юдашкина (1963 – 2023) и 30-летию Дома.

Как отмечает знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич, сейчас Дом Юдашкина хотя и сохраняет свое членство во Французском синдикате высокой моды, но проводить показы в Париже по известным причинам пока не может. Поэтому ориентир на Дубай с последующим открытием здесь шоу-рума поможет Дому закрепиться на международной арене, в первую очередь рассчитывая на денежных арабских клиентов. Ожидая роста заказов, Дом даже уже планирует увеличить число мастеров.

По словам fashion-гуру, новая коллекция – легкая, романтичная и женственная – выполнена в узнаваемой стилистике Юдашкина. В ее основе пастельные оттенки, ткани с атласным и металлизированным блеском, французское кружево и цветочные мотивы. Модели с длиной от мини до макси со сложными драпировками и кейпами украшены эффектным объемным декором – пайетки, бисер, стеклярус, кристаллы, матовый и перламутровый жемчуг.

«Всё, как Восток любит, да и не только он», – отмечает Александр Хилькевич.