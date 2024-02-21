На Выставке "Россия" открылась новая фэшн-экспозиция «Культурный код»

13 февраля на Международной выставке-форуме "Россия" в зоне подиума «Модные бренды России. Эволюция русского стиля» открылась новая экспозиция «Культурный код». На торжественном открытии собрались представители и эксперты модной индустрии страны, а также участники проекта — дизайнеры из Москвы и регионов.

«Художественные промыслы и национальные орнаменты находят отражение в элементах одежды, они есть на каждой из этих нескольких десятков моделей. Это большая история и огромный труд людей, которые не только отшили то, что мы здесь видим, но еще и нашли эти узоры — во многих случаях в результате этнографических экспедиций», — заявил генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

На экспозиции также представлены шедевры Дома моды «Valentin Yudashkin», максимально наглядно отражающие культурный код страны.

«Мы решили выставить вещи, которые мало кто видел. Это разные коллекции, начиная с 1993 года, у каждого платья — своя уникальная история. И над всеми этими вещами работали русские руки, и это и есть — наш русский культурный русский код. Сейчас повторить такое сложно. Но я думаю, что русское ремесло и наследие читается в коллекциях и других русских дизайнеров, оно всегда с нами», — отметила креативный директор Дома моды «Valentin Yudashkin» Галина Юдашкина.

Смена экспозиции на подиуме «Модные бренды России. Эволюция русского стиля» Выставки "Россия" происходит уже в третий раз.

«В России мода есть, и ей нужно гордиться. Сегодня в рамках экспозиции "Культурный код" здесь собраны уникальные коллекции с элементами национальной айдентики, культурного кода и промыслов нашей страны — это и золотное шитье, и елецкие кружева, и богатая кавказская коллекция, и региональные бренды. И все эти дизайнеры и модельеры успешно интегрируют культурный код в своем творчестве. Также здесь представлены уникальные коллекции Валентина Юдашкина, Юлии Яниной, Сергея Сысоева и других крупных брендов», — рассказал генеральный директор Fashion Hub Russia, куратор подиума Георгий Ростовщиков.

Российский дизайнер Сергей Сысоев о культурном коде в своих коллекциях:

«Во всех моих работах заложен скрытый культурный код, тем не менее, для меня говорящий очень ярко, я использую присущую русским национальным костюмам излишнюю декоративность. Она может быть выражена в приглушенных тонах, но это всегда много вышивки, аппликация, сочетание интересных фактур, очень много ручного труда. Все это в то же время позволяет вещам тиражироваться, поэтому моя торговая марка существует уже более 25 лет», — сказал Сергей Сысоев.

На подиуме представлены не только «исторические», но и совсем молодые модели одежды.

«Наша коллекция "Волшебный лес" создана этим летом и украшена ручным золотым шитьем с традиционными узорами, которые характерны для Поморья — это преимущественно растительные сказочные узоры: отсюда и название коллекции. Мы очень рады, что представлены на Выставке "Россия". То, что нас заметили и оценили наши работы — это для нас очень важно, и благодаря этому мы лучше понимаем, как нам развиваться в будущем», — отметила генеральный директор ООО «Золотая нить Поморья» (Республика Карелия) Наталья Лысенковская.