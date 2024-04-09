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Александр Хилькевич расскажет о тенденциях моды Осень–Зима 2024/25

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  • 09 Апреля 202412:26
Сюжеты: Александр Хилькевич

Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич проведет в Москве серию тренд-семинаров и консультаций для дизайнеров и специалистов фэшн-компаний «Коммерческие тенденции женской моды Осень–Зима 2024/25».

В программе:

1). 6 факторов, формирующих моду в новом сезоне.
2). Творческие источники и визуальный контекст для разработки коллекций.
3). Силуэты – 18 модификаций форм, пропорций, конструкций.
4). Колористика: 10 направлений в работе с цветом, 5 особенностей цветовых решений, 10 перспективных палитр сезона.
5). Модные ткани и материалы сезона. Актуальный дизайн и декор поверхности – 19 трендов.
6). Fashion-рисунки: 6 тенденций, 20 тем.
7). Ассортимент – меховая группа, модели из кожи, пальто, жакеты, офисный стиль, платья, блузки, юбки, брюки.
8). Актуальная стилистика образа: стрижки, модное окрашивание, мейкап будущего сезона.

Открыта предварительная запись в группы и на индивидуальные консультации.

Обращаться по эл. почте: ydobno@mail.ru

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