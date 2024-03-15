Александр Хилькевич: «В этом году конкурс «Точка.RU» собрал лучшие отечественные школы дизайна»

Подведены итоги главного московского конкурса дизайна «Точка.RU», учрежденного Университетом Косыгина. Конкурс прошел в рамках Форума «Россия» на ВДНХ. В нем приняли участие студенты ведущих дизайнерских кафедр со всей страны.

Поддержать конкурсантов приехали представители профессиональных организаций, производственных компаний, потенциальные работодатели и эксперты, которые помогают молодым талантам стать частью индустрии. Среди них Людмила Иванова (вице-президент Национальной академии индустрии моды), Виталий Ставицкий (Союз дизайнеров России), Елена Шленкина, представляющая всемирно известные ткани Rubelli и другие топовые итальянские брэнды, представители ГУМа, «Торжокских золотошвей», ВТБ, Keune, «Швеймаша» и других компаний.

Конечной точкой в этом большом и значимом процессе является развитие отечественных авторов и брэндов, подтверждающее девиз «Сегодня студент – завтра брэнд».

Жюри конкурса возглавили знаменитый аналитик моды, международный эксперт в области колористики, модного прогнозирования и оценки коллекций, основатель ежегодного «Рейтинга лучших российских дизайнеров» Александр Хилькевич и ректор Косыгинского университета Валерий Белгородский.

В этом году конкурс проходил по четырем номинациям: «Традиции и современность», «Авангард», «Высокий стиль», «Цифровая мода».

Единогласным решением жюри Гран-при и чек на 150 000 рублей был вручен Ивану Бутырскому (Москва).

«Работа Ивана сочетает в себе простоту и элегантность. Дизайнер, без сомнения, одарен, обладает современным чувством стиля, работает вдумчиво, цельно, с вдохновением. В будущем из него получится большой толк», – прокомментировал награждение Александр Хилькевич.

Также среди обладателей призовых мест – талантливые Софья Дариенко, Юлия Решетняк, Анна Горковенко, Елизавета и Екатерина Вашугины, Давид Мелик-Агамирян, Александра Долгополова и др.

Как отметил Александр Хилькевич, лучшие результаты на конкурсе показали студенты Косыгинской, Шахтинской, Омской и Майкопской школ моды.