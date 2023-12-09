Александр Хилькевич: «В своей новой коллекции Татьяна Парфенова поговорила с Кандинским как художник с художником»

Легенда российской моды Татьяна Парфенова представила новую концептуальную коллекцию из серии «Истерия искусства». Показ прошел в парадных залах прославленного отеля «Коринтия» на Невском проспекте Санкт-Петербурга, став главным событием российского модного сезона. Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич, посетивший показ, рассказывает об увиденном.

В придуманном Татьяной Парфеновой проекте «Истерия искусства» дизайнер обращается к наследию знаменитых художников, интерпретируя их творчество через искусство моды. Модели предыдущих эпизодов, посвященные Модильяни и Малевичу, были признаны настоящей сенсацией. Триумф сопутствовал и нынешнему показу, главным героем которого стал Кандинский.

Василий Кандинский был не только мастером абстрактной живописи, но и создателем собственной теории изобразительного искусства, где переосмысливается роль цвета, линии и формы. Татьяна Парфенова (которая является не только дизайнером, но и действующим профессиональным художником) в свою очередь не только продолжает развивать эту эстетику, придумывая новые варианты авангардных композиций, но и многократно усложняет этот художественный язык, переводя абстрактные изображения из плоскости картины в объем, присущий одежде, подавая их через многослойность, используя новые материалы и приемы декора.

В коллекции роскошный шелковый бархат, тафта, изящный дюшес, элегантный шантунг, авторское трикотажное полотно, благородная шерсть передают ощущение масляных красок, а великолепная вышивка – один из главных специалитетов Модного дома Парфеновой – воспроизводит живописные абстракции со всей феноменальной игрой палитры тончайших оттенков и сложностью цветовых переходов.

Текстильные решения и колористика изумительны! Настоящий шедевр в этом ряду – неподражаемый 5-метровый палантин, вышитый как абстрактная композиция. Такого в истории мировой моды никогда не было. Это именно тот предмет, о котором могут мечтать лучшие музейные собрания!

И Кандинский, и Парфенова в своем новаторском творчестве обгоняют время, но при этом не теряют русскости. В коллекции Парфеновой сложнейшие кутюрные приемы обработки асимметричных деталей, крой юбки по спирали, дерзкие рукава-узлы и экстравагантные карманы-банты соседствуют с универсальными А-образными силуэтами и приталенными нарядами длиною в пол, отсылающими к формам традиционного сарафана, дворянскому костюму, платью барышни, толстовской блузе и образам русского декаданса рубежа веков.

Татьяна Парфенова всей душой любит Санкт-Петербург: аристократично-сдержанные модели в цвете свинцовых туч и на контрасте с ними зыбкие, как закатное солнце, градиенты невесомых наслоений вдохновлены именно ее родным городом, несомненно.

Еще одним ключевым героем этого эпохального вечера стала живая музыка – виолончельная сюита Баха не только напомнила об увлечении Кандинского игрой на этом инструменте, но и стала символом духовной силы искусства и высокого стиля.

Пораженная увиденным публика долго не расходилась, делясь впечатлениями об этом уникальном показе – о необычайной сложности его идеи, интеллектуальной глубине, интеллигентной эстетике и благородной красоте, проводником которых всегда выступает Модный дом Парфеновой, о неудержимой творческой фантазии автора, безупречном профессиональном исполнении и, конечно, о новых смыслах и современном взгляде на драгоценные традиции русской культуры.

Эта коллекция, вдохновленная большим искусством, сама стала настоящим произведением искусства. Несомненно, это художественное явление, которое выходит за рамки моды. Это высказывание зрелого мастера, великий талант которого не только российское, но и мировое искусство двигает вперед. Да и не только искусство. Культуру в целом.