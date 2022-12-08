Александр Хилькевич: «В своей новой коллекции Татьяна Парфенова посмотрела на творчество Модильяни сквозь призму сюрреализма»

Выдающийся дизайнер Татьяна Парфенова представила новую коллекцию весна-лето 2023 «Истерия искусства. Эпизод 1». Показ прошел в легендарном Модном доме Парфеновой на Невском проспекте в Санкт-Петербурге, став главным событием российского модного сезона. Знаменитый аналитик моды Александр Хилькевич, посетивший показ, рассказывает об увиденном.

Стены строгого зала, символизирующего портал между прошлым и будущим, были декорированы масштабными черно-белыми ретроизображениями городских улиц и ликами прекрасных незнакомок, которые по этим улицам век назад совершали свой неспешный променад. Мощеный тротуар превратился в подиум, а гигантская драпировка, нарисованная на холсте, эффектно обозначила место выхода манекенщиц. Этот интригующий антураж с ожившими тенями прошлого весьма ощутимо накалил и без того наэлектризованную атмосферу.

Показ открыл феноменальный комплект с макинтошем – и это был лучший макинтош, который я видел за последний годы. За ним последовали платья строгой дисциплины линий и безукоризненных пропорций, про которые кроме как «взрослая элегантность вне времени» лучше и не скажешь.

Этот блок коллекции покорил безупречной формой плеча, продуманным построением сложных рукавов и, конечно, приемами конструктивного моделирования, прежде всего проявившими себя в работе со складками. Это пример высшей степени конструкторского мастерства и дизайнерского интеллекта, с которыми в современной мировой и тем более российской моде мы практически уже не встречаемся.

В этой коллекции Татьяна Парфенова волею своей фантазии создает странную и прекрасную художественную пару – Малевич и Модильяни, интерпретируя знаковые мотивы их творчества с точки зрения современного концептуального дизайна. И если у Малевича Парфенова подмечает дадаистские приемы, то на мир Модильяни она смотрит сквозь призму сюрреализма.

Поэтому распахнутые белые воротнички, декадентски сбившиеся галстуки и чувственные обнаженные шеи а ля Модильяни дизайнер превращает в вышитые вставки на платьях. Не все зрители сразу это поняли, а тот, кто понял, все равно глазам своим не поверил. Я сам до сих пор не могу понять, как можно так достоверно, так точно передать живопись через вышивку – со всей феноменальной игрой палитры тончайших оттенков и сложностью цветовых переходов.

Коллекция, включающая все главные позиции современного гардероба для повседневного использования и особых случаев (макинтош, платья, эффектные блузки, юбки, брюки), дополнена оригинальными сумками, ремнями и элегантными бархатными шарфами с вышивкой.

Особо отмечу эксклюзивные ювелирные украшения брэнда Nadja Azenet от Надежды Бойко, преданного арт-партнера и коллекционера вещей Модного дома Татьяны Парфеновой, специально выполненные для этой коллекции – серьги с царскими золотыми монетами в окружении рубинов и роскошное кольцо-камею, обрамленное бриллиантами.

Еще одним важным героем этого вечера стала живая музыка – показ прошел под аккомпанемент знаменитого гитариста-виртуоза Михаила Радюкевича, игра которого создала особую камерную, задушевно-интимную атмосферу.

Под эту музыку было так радостно восхищаться гениальным финальным платьем из белого шелкового бархата с удивительной вышивкой по мотивам Малевича. Это абсолютный шедевр! Аплодисменты.