Байерские экскурсии на выставке Fashiuon Style Russia

Открыта запись на авторские байерские экскурсии по выставке от Анны Шарендо, генерального директора Fashion Style Russia.

Группа будет состоять максимум из 12 человек, которые пройдут экспресс-курс обучения.

В программе:

- тренд-репорт по ассортименту сезона SS23 (одежда, обувь, принты, цвета);

- ассортиментная матрица;

- план продаж;

- байерский заказ.

Краткий брифинг с последующим проходом по экспозиции выставки будет проходить в зоне отдыха. Продолжительность занятия – 1 час 30 мин.

23 августа сбор в 14:00;

24 августа сбор в 11:00.

25 августа с 14:00 до 14:30 пройдет практическая сессия «Разбираем ассортимент – подводим итоги байерских эакскурсий».

Спикер: Анна Шарендо, СЕО выставки Fashion Style Russia.

Вопросы для обсуждения:

- для кого мы собираем коллекции;

- основные критерии отбора;

- опыт, чутье или математика;

- как закупить коллекцию и не уйти с рынка.

Заявки на участие присылать на электронную почту: info@fashionexpo.ru.

Просьба указать в теме письма: «Экскурсия с Анной Шарендо».

В заявке необходимо указать имя, фамилию, название компании, форму и специализацию магазина, объем закупки.

Подробнее на сайте выставки