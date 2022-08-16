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Байерские экскурсии на выставке Fashiuon Style Russia

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  • 16 Августа 202216:43

Открыта запись на авторские байерские экскурсии по выставке от Анны Шарендо, генерального директора Fashion Style Russia.

Группа будет состоять максимум из 12 человек, которые пройдут экспресс-курс обучения.

В программе:

- тренд-репорт по ассортименту сезона SS23 (одежда, обувь, принты, цвета);
- ассортиментная матрица;
- план продаж;
- байерский заказ.

Краткий брифинг с последующим проходом по экспозиции выставки будет проходить в зоне отдыха. Продолжительность занятия – 1 час 30 мин.

23 августа сбор в 14:00;
24 августа сбор в 11:00.

25 августа с 14:00 до 14:30 пройдет практическая сессия «Разбираем ассортимент – подводим итоги байерских эакскурсий».
Спикер: Анна Шарендо, СЕО выставки Fashion Style Russia.

Вопросы для обсуждения:
- для кого мы собираем коллекции;
- основные критерии отбора;
- опыт, чутье или математика;
- как закупить коллекцию и не уйти с рынка.

Заявки на участие присылать на электронную почту: info@fashionexpo.ru.

Просьба указать в теме письма: «Экскурсия с Анной Шарендо».

В заявке необходимо указать имя, фамилию, название компании, форму и специализацию магазина, объем закупки.

Подробнее на сайте выставки

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