Базовая капсула одежды Base - основа женского гардероба теперь в belle you

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you запустил капсулу, в которой можно найти все самое необходимое для создания повседневных образов: базовые лонгсливы, легинсы, футболки и рубашки.

Сотрудники бренда часто получали от покупателей обратную связь с просьбой расширить модельный ряд и цветовые варианты базовых футболок и лонгсливов. Команда belle you учла все комментарии покупателей и разработала эту капсулу.

Она состоит из футболок и лонгсливов с различной посадкой и разной степенью облегания, чтобы каждая девушка смогла подобрать идеальное изделие, учитывая особенности своей фигуры и стиль в одежде. А еще многочисленные приверженцы бренда найдут в капсуле любимые рубашки из хлопка в двух цветах: небесно-голубом и белом.

Все модели выполнены в размерах до 2XL из качественных и плотных материалов.

Ничего лишнего, только самое необходимое – это капсула Base от belle you: https://belleyou.ru/catalog/bazovyy-garderob/