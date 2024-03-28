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Юлия Анатольевна Бурулева

Базовая капсула одежды Base - основа женского гардероба теперь в belle you

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  • 28 Марта 202421:40

Бренд базового нижнего белья и одежды belle you запустил капсулу, в которой можно найти все самое необходимое для создания повседневных образов: базовые лонгсливы, легинсы, футболки и рубашки.

 

Сотрудники бренда часто получали от покупателей обратную связь с просьбой расширить модельный ряд и цветовые варианты базовых футболок и лонгсливов. Команда belle you учла все комментарии покупателей и разработала эту капсулу.

Она состоит из футболок и лонгсливов с различной посадкой и разной степенью облегания, чтобы каждая девушка смогла подобрать идеальное изделие, учитывая особенности своей фигуры и стиль в одежде. А еще многочисленные приверженцы бренда найдут в капсуле любимые рубашки из хлопка в двух цветах: небесно-голубом и белом.

 

Все модели выполнены в размерах до 2XL из качественных и плотных материалов.

Ничего лишнего, только самое необходимое – это капсула Base от belle you: https://belleyou.ru/catalog/bazovyy-garderob/

 

 

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