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Косметика и парфюмерия (624)
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Ольга Зиновская

Бестселлер: In Red от Armand Basi

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  • 16 Сентября 202116:53
Сюжеты: Косметика и парфюмерия

Аромат In Red адресован женщине нашего времени: уверенной, подтверждающей свое право на индивидуальность, способной выразить свои чувства и эмоции – женщине сильной, но в то же время нежной и полной страсти.
Простота и изысканность, классика и современность сливаются в одно целое, стремясь к бесконечной женственности и чувственности в аромате Armand Basi in Red.
Легкий цветочный аромат с древесным нотками был создан ассоциацией знаменитых «носов» с дизайнером Alberto Morillas во главе.
Открывают аромат нотки кристальной свежести, приправленные оригинальным имбирем, который добавляет энергии к цитрусовому коктейлю из мандарина и бергамота.

С первого мгновения поражает чувственность ноток кардамона, которые являются прелюдией к цветочному сердцу аромата – комбинации из розы, ландыша, жасмина и листьев фиалки.

Благородный женский характер аромата сливается с чувственностью и богатством базовых древесных нот, белого мускуса.

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