Бестселлер: In Red от Armand Basi

Аромат In Red адресован женщине нашего времени: уверенной, подтверждающей свое право на индивидуальность, способной выразить свои чувства и эмоции – женщине сильной, но в то же время нежной и полной страсти.

Простота и изысканность, классика и современность сливаются в одно целое, стремясь к бесконечной женственности и чувственности в аромате Armand Basi in Red.

Легкий цветочный аромат с древесным нотками был создан ассоциацией знаменитых «носов» с дизайнером Alberto Morillas во главе.

Открывают аромат нотки кристальной свежести, приправленные оригинальным имбирем, который добавляет энергии к цитрусовому коктейлю из мандарина и бергамота.

С первого мгновения поражает чувственность ноток кардамона, которые являются прелюдией к цветочному сердцу аромата – комбинации из розы, ландыша, жасмина и листьев фиалки.

Благородный женский характер аромата сливается с чувственностью и богатством базовых древесных нот, белого мускуса.